Alerta ambiental en Veracruz: sargazo y crudo impactan la zona costera

XALAPA.- La franja costera de Veracruz volvió a registrar este fin de semana un doble episodio ambiental: mientras nuevas acumulaciones de sargazo arribaron a las playas de Coatzacoalcos y Pajapan, en la zona de Chachalacas reaparecieron residuos de hidrocarburo, confirmando que el litoral enfrenta fenómenos distintos que avanzan en paralelo y que mantienen bajo presión a comunidades, autoridades y sectores productivos.

En el sur, habitantes de Pajapan reportaron desde la madrugada la presencia sargazo y resgos de chapopote que se arrastran con las algas oxidadas; el hidrocarburo lo asocian con el derrame ocurrido en el Golfo de México. Aunado a estos señalamientos, se han quejado de la presencia de bolsas con hidrocarburo que no han sido recolectadas por las autoridades.

En este sentido, el personal de la Secretaría de Marina, que acudió al punto, aseguró que se trata de sargazo y no de hidrocarburo, luego de abrir y revisar bolsas acumuladas en la zona. La institución explicó que el material fue recolectado por pobladores subcontratados por una empresa privada, lo que ha generado confusión entre los habitantes, quienes observan montículos sin retirar y un color que, a simple vista, se asemeja al del petróleo solidificado.

En Coatzacoalcos, donde ya se habían registrado arribos previos de sargazo, el fenómeno se repitió con nuevas acumulaciones empujadas por las corrientes del sur. Aunque la Marina no ha emitido un comunicado específico sobre este punto, autoridades locales confirmaron que el material presenta las mismas características observadas en días anteriores: sargazo oscurecido por su tiempo de flotación y por la mezcla con sedimentos.

Mientras tanto, en la zona centro, Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, volvió a presentar manchas y residuos de hidrocarburo, un patrón que coincide con los reportes recientes en playas de Alvarado, La Mancha y otros puntos del corredor costero. Aunque la Marina mantiene operativos de vigilancia y limpieza, los residuos reaparecen de manera intermitente, lo que ha generado preocupación entre prestadores de servicios turísticos y comunidades pesqueras que advierten afectaciones económicas y ambientales acumuladas.

Los lugareños afirman que quienes más han trabajado en la limpieza de la costa han sido ellos y que los marinos sólo van un día, realizan limpieza “se toman la foto y no regresan”, se quejaron. Señaron también que el desecho de hidrocarburo no ha sido totalmente recogido. “En Chachalacas recogimos una tonelada y media, pero tardaron en llevarse los desechos y todavía hay”, reclamaron.

La simultaneidad de ambos fenómenos —sargazo al sur e hidrocarburo al centro— ha profundizado la percepción de descoordinación institucional. En Pajapan, la presencia de una empresa privada encargada de la recolección, sin un retiro inmediato del material, alimenta la sensación de abandono.

En Chachalacas, la persistencia del hidrocarburo pese a los operativos evidencia que la dispersión del derrame continúa activa y que los esfuerzos de contención no han logrado frenar su llegada a tierra.