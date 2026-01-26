Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador ante Reino Unido tras ser ratificado

El exfiscal Alejandro Gertz Manero rindió protesta como embajador de México ante Reino Unido luego de ser ratificado este lunes 26 de enero por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con más de 80 votos a favor.

Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y pleno y potenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país que le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión", le dijo la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta de la Comisión Permanente.

Gertz Manero, quien renunció como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de noviembre, respondió "sí protesto", lo que le valió los aplausos de los legisladores presentes en el recinto.

Tras confirmarse la renuncia de Gertz Manero a la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que le había propuesto ser embajador, pero fue hasta el pasado 7 de enero que reveló a qué país iría el exfiscal luego de haber obtenido el beneplácito de dicha nación para que fuera el representante diplomático de México.

Lo puedo decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha", dijo la presidenta en su mañanera del pasado 7 de enero.

¿Cuál será el plan de trabajo de Gertz Manero como embajador?

Alejandro Gertz Manero, ahora embajador de México ante el Reino Unido, había adelantado a legisladores cuál sería su plan de trabajo si era ratificado en el cargo en el que fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gertz Manero aseguró que su prioridad como embajador en Reino Unido será la atención a los jóvenes universitarios que estudian en ese nación, tras detallar que de los residentes mexicanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, países que integran el Reino Unido, el 65 por ciento son estudiantes.

Además, señaló que buscará señaló promover una mayor relación económica entre México y Gran Bretaña.

Que la inversión industrial de la Gran Bretaña pueda darse con más frecuencia y con mayor volumen en México y que nuestros productos puedan ingresar a a la Gran Bretaña con toda este facilidad. y que en eso tengamos el segundo aspecto de trabajo que yo creo que puede ser muy útil para el desarrollo de la economía de nuestro país”, apuntó.

