Alejandra Abad impulsa el talento de mujeres y niñas en la ciencia desde la industria

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, Alejandra Abad, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes (CANAJAD), hizo un llamado a fortalecer las condiciones para que más niñas y mujeres participen, permanezcan y lideren en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación en México.

La conmemoración del 11 de febrero busca reconocer las aportaciones históricas y actuales de las mujeres al conocimiento científico, además de visibilizar las brechas estructurales que aún persisten en el país.

Liderazgo joven en una industria dominada por hombres

Alejandra Abad se ha posicionado como una de las voces que vinculan la agenda de equidad con el desarrollo productivo del país. Su liderazgo representa un cambio generacional en una industria tradicionalmente dominada por hombres, donde la ciencia aplicada, la innovación y la toma de decisiones estratégicas son fundamentales.

Como la cuarta mujer en presidir la CANAJAD y la presidenta más joven en la historia del organismo, su papel refleja la transformación de un sector clave para la economía nacional.

Formación académica y experiencia profesional

Abad es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Desarrollo Organizacional y una Maestría en Derechos Humanos. Su trayectoria profesional suma más de 20 años de experiencia en el ámbito público y privado, con un enfoque especializado en asuntos corporativos, asuntos de gobierno, vinculación, responsabilidad social corporativa, comunicación y la integración de los derechos humanos en la actividad empresarial.

Entre 2013 y 2018, fue responsable de coordinar el Grupo Nacional de Empresas y Derechos Humanos, impulsando el Programa Nacional mediante la colaboración entre sectores público, privado, internacional y social. En ese periodo, representó a México en foros internacionales y ante agencias de la ONU.

Clave en plataformas estratégicas

El liderazgo de Alejandra Abad también se proyecta en espacios de incidencia clave. Es consejera del Programa para el Desarrollo de Empresas y Derechos Humanos del Centro Jurídico para los Derechos Humanos A.C., una plataforma estratégica que articula a empresas, gobierno y sociedad civil para fortalecer modelos de negocio responsables y alineados con estándares internacionales.

Además, forma parte de redes de alto impacto como Mujeres en los Asuntos Públicos de México y Abogadas MX, desde donde impulsa activamente la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión y la profesionalización de la agenda pública con perspectiva de derechos humanos.

Ciencia y equidad como decisión estratégica

Para Alejandra Abad, impulsar a mujeres y niñas en la ciencia no debe entenderse como un gesto simbólico, sino como una decisión estratégica que impacta directamente en la innovación, la competitividad y el bienestar social.

Hoy más que nunca necesitamos que las niñas sepan que su curiosidad es valiosa y que su voz importa. Yo no estaría aquí sin mujeres que abrieron camino antes, y mi responsabilidad es asegurar que las que vienen detrás encuentren menos barreras y más oportunidades”

En un país que enfrenta retos estructurales en materia de desarrollo, Alejandra Abad subraya que apostar por mujeres y niñas en la ciencia no solo transforma trayectorias individuales, sino que fortalece la capacidad de innovación de la industria, mejora la toma de decisiones y contribuye a construir un futuro más competitivo, justo y sostenible para México.