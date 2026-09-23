Fiscalía revela los delitos contra el alcalde de Juchitán y confirma su traslado a penal

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Estatal.

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La dependencia estatal señaló que los trabajos de inteligencia establecieron que Sánchez Altamirano habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, debido a su presunta relación con la célula denominada “Los Cromos”.

Mototaxistas de Juchitán se apostaron en el Canal 33, de la carretera 185 Transístmica, donde quemaron neumáticos. Especial

Tras su aseguramiento, el presidente municipal fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a Ciudad Ixtepec, donde abordó una aeronave oficial que lo llevó a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca, informó la FGEO.

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La Fiscalía indicó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad del edil en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

Durante el mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, cuya situación jurídica será determinada conforme avancen las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

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Según la información proporcionada por la FGEO, las investigaciones relacionan a ambos detenidos con la célula delictiva “Los Cromos”, a la que la dependencia identifica como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca.

La Fiscalía señaló que dicha organización estaría relacionada con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas en la región del Istmo de Tehuantepec.

El operativo fue realizado por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, con apoyo de las áreas de inteligencia naval de la Secretaría de Marina y de la SSPC, así como de la Guardia Nacional, DEFENSA y la Policía Estatal.

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La dependencia estatal agregó que, como parte de las investigaciones, se estableció que Sánchez Altamirano habría mantenido una relación estrecha con integrantes de “Los Cromos” y habría utilizado su posición como actor político y social para participar, fomentar o encubrir actividades delictivas.

La FGEO sostuvo que las acciones forman parte de una coordinación interinstitucional para investigar y llevar ante las autoridades correspondientes a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en Oaxaca.