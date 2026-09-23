Alcalde de Juchitán operaba para "Los Cromos"; la UIF le congeló sus cuentas

Miguel Sánchez Altamirano, alias "El Quetu", presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido junto con Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, como presuntos responsables de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las investigaciones establecen que los detenidos están ligados a la operación de una célula identificada como “Los Cromos”, vinculada con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en regiones de Oaxaca.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario explicó que el alcalde, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su presunto cómplice fueron detenidos en marco de la política de Cero Impunidad, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

“En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”.

“Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado”, indicó García Harfuch.

El secretario detalló que los detenidos están relacionados con una red delictiva, dedicada a diversas actividades criminales en la entidad, por lo que sus cuentas fueron congeladas por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mototaxistas de Juchitán se apostaron en el Canal 33, de la carretera 185 Transístmica, donde quemaron neumáticos. Especial

“Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

“Para afectar también su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación”, se explicó.

García Harfuch agradeció el apoyo del gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara, y ofreció que continuarán las investigaciones contra este grupo delictivo.

“Agradecemos al Gobierno de Oaxaca y al gobernador @salomonj por su colaboración y coordinación permanente. Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados”, indicó.

Operación de "El Quetu" para "Los Cromos"

Sánchez Altamirano, como alcalde de Juchitán, brindaba cobertura política y económica al grupo criminal de “Los Cromos”, facilitaba las cámaras del C2 y alertaba sobre la presencia de corporaciones de Seguridad Estatal y Federal.

Las investigaciones establecen que “El Quetu” controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales que operan en el municipio, así como a pequeños y medianos comerciantes. También se le vinculó con la compra de armas hacia el mismo grupo delincuencial y con el control de una red de protección para el tráfico de migrantes a través de casas de seguridad.

Por su parte, De la Paz López ("La Parca"), a través de una red de mototaxis, controlaba el narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, así como el traslado y extorsión de migrantes, además de participar en actos de presión social para exigir la liberación de integrantes detenidos de “Los Cromos”.