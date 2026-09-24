Suman bancadas apoyo en el Senado para fijar por ley el descenso profesional

El ascenso y descenso en el fútbol profesional se reestablecerá, porque el Senado tiene la voluntad política de legislar, pero lo hará con los directivos del deporte y una vez que concluya la controversia en torno a las presuntas prácticas monopólicas y ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ignacio Mier.Diálogo con la Liga MX y la FMF

Una vez que se revise eso voy a buscar a Mikel Arriola y vamos a tratar de encontrar algo por el bien del pueblo mexicano y al mérito deportivo, la competencia deportiva; además de que se cuide lo que significa la industria del fútbol en nuestro país”, precisó Ignacio Mier, quien precisó que hasta el momento ningún directivo lo ha buscado, pero seguro se hará a través de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX.

— El ascenso y descenso en el fútbol mexicano, por voluntad política del Senado, ¿sí va?

— Sí va, pero con la participación de los equipos, porque ha sido nuestra práctica de que debemos escucharles. No estuvieron en el foro, pero debemos escuchar lo que piensa la Federación y una vez que los escuchemos ya pasaremos al análisis de la iniciativa.

— ¿Y si no quieren venir?

— Sí van a venir. El fútbol es un deporte muy popular, mueve a millones de mexicanos, mueve a familias enteras; eso lo saben los directivos y pueden hacer una revisión para que se recupere el ascenso y el descenso.Respaldos de la alianza oficialista

Ayer, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, anunció que toda su bancada se suma a la iniciativa para fijar por ley el ascenso y descenso en el fútbol profesional.

También el vicecoordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, anunció que también la bancada petista se suma a este nuevo ordenamiento.

Este miércoles el emecista Clemente Castañeda presentó formalmente la iniciativa para fomentar el mérito deportivo y sumó apoyos de morenistas, emecistas y panistas.