García Harfuch: captura de ‘El Kamoni’ se da en el marco de Estrategia Nacional contra la extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la detención de Edgar Valeriano “N”, alias “El Kamoni”, presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario explicó que el operativo permitió detener en Tepalcatepec, Michoacán, a uno de los objetivos señalados por las autoridades por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y la extorsión.

“Esta detención se da en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, publicó García Harfuch.

El secretario agregó que “El Kamoni” era considerado un generador de violencia y reiteró que las autoridades lo señalan como responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas, además de presuntamente participar en la extorsión a empresarios del sector limonero y citrícola de Tierra Caliente, Michoacán.

La captura ocurrió el 23 de septiembre mediante un operativo encabezado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con información obtenida a través de Interpol México y trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante la acción fueron asegurados armamento y municiones. Posteriormente, el detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, junto con lo decomisado.

García Harfuch también recordó que Edgar Valeriano cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares”, señaló el secretario.

La recompensa había sido establecida por el gobierno estadounidense para obtener información que condujera a su localización y captura.

Los señalamientos contra “El Kamoni”

De acuerdo con la información difundida por la Defensa, Edgar Valeriano “N” era identificado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, con operaciones principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

Las autoridades mexicanas también lo ubican como colaborador cercano de Juan José “N”, alias “El Abuelo”, a quien señalan como jefe del Cártel de Tepalcatepec.

En el ámbito internacional, documentos del gobierno estadounidense identifican a Edgar Valeriano Orozco Cabadas, también conocido como “El Kamoni” o “El 50”, y lo vinculan con Cárteles Unidos.

Las autoridades estadounidenses han señalado además que las organizaciones criminales que operan en Michoacán han utilizado la extorsión contra actividades agrícolas como una fuente de ingresos ilícitos. Entre los sectores afectados se encuentran productores de aguacate y otros productos agrícolas.

La captura de “El Kamoni” ocurre en una región donde distintas organizaciones criminales mantienen una disputa por el control territorial y de actividades ilícitas.

Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, ha sido señalado por autoridades estadounidenses como una figura relacionada con Cárteles Unidos, organización integrada por distintas células criminales de Michoacán.

La disputa entre estos grupos y otras organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha contribuido durante años a los episodios de violencia registrados en municipios de Tierra Caliente.