Cae alcalde de Juchitán; lo ligan a célula criminal; lo acusan de proteger delincuentes

OAXACA, Oax.— El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Miguel Quetu, fue detenido ayer, junto con una persona identificada como Alberto “N”, alias La Parca, por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec”, detalló el funcionario.

Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.

El Gabinete de Seguridad señaló que la detención derivó de investigaciones sobre las actividades delictivas del grupo Los Cromos, que opera en la región como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la captura del edil, elementos de la Policía Municipal de Juchitán se concentraron en la base aérea militar, ubicada en Ciudad Ixtepec, con la intención de liberar por la fuerza al edil Miguel Sánchez Altamirano; sin embargo, elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República frustraron sus pretensiones.

Al trascender la detención, un grupo de mototaxistas de Juchitán bloqueó la carretera 185 Transístmica.

La captura ocurre días después de que la Presidenta se comprometiera con la poeta y diseñadora muxe Elvis Guerra a intervenir en el municipio, luego de que la creadora, quien participó en la confección del diseño del vestido que portó la mandataria la noche del 15 de septiembre, fuera objeto de extorsión.

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Arrestan a alcalde de Juchitán de Zaragoza

Miguel Sánchez fue detenido junto con La Parca por extorsión y por sus vínculos con Los Cromos, grupo criminal señalado del ataque a la casa de la diseñadora Elvis Guerra.

OAXACA, Oax.- El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Miguel Quetu, fue detenido ayer junto con Alberto de la Paz, alias La Parca, por extorsión agravada y delitos contra la seguridad, ligado a la célula delictiva denominada Los Cromos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que ambas personas cuentan con órdenes de aprehensión.

A través de sus redes sociales, detalló que “las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec”.

Agregó que para afectar también su capacidad financiera, la UIF bloqueó sus cuentas. Harfuch dijo que en la detención del edil y La Parca participó personal federal y del estado.

Mototaxistas desatan caos

Tras la detención de Sánchez, un grupo de mototaxistas de Juchitán se apostó en el Canal 33, de la carretera 185 Transístmica, donde quemó llantas y realizó un bloqueo.

Antes, policías de Juchitán se concentraron en la base aérea militar, ubicada en Ciudad Ixtepec, con la intención de liberar por la fuerza al munícipe; sin embargo, su pretensión se frustró ante la presencia de elementos de la Marina y de la Fiscalía estatal.

Ataque a diseñadora muxe

El pasado 19 de septiembre, derivado de un intento de extorsión, la vivienda de la diseñadora textil muxe, Elvis Guerra, ubicada en este municipio, fue baleada por miembros del grupo criminal Los Cromo.

La Fiscalía oaxaqueña aseguró que Guerra resultó ilesa del ataque armado, ya que los proyectiles hicieron blanco en la fachada de su domicilio. La artista muxe es la autora del textil bordado que portó la presidenta Claudia Sheinbaum, la noche del pasado 15 de septiembre.

Tras el atentado, Guerra solicitó la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien posteriormente se comunicó con la diseñadora y se comprometió a implementar un operativo en Juchitán, encabezado por la SSPC, en coordinación con fuerzas estatales.

El elemento número uno a combatir en Juchitán es la extorsión. Al haberle quitado o al haberle pegado a las estructuras delictivas en temas de narcomenudeo y tráfico de personas, ahora se dedican a la extorsión dijo en días pasados, el fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Un sujeto que fue asesinado en esos días fue identificado como Antonio L.C. de 23 años en Juchitán, hermano de la mujer que disparó a la casa de la artista muxe.

Con información de David Vicenteño

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Suspenden clases por inseguridad

OAXACA, Oax.— Debido a que no existen las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil y docente, la escuela secundaria técnica 50, en Juchitán de Zaragoza, suspendió las clases presenciales para hoy.

En un comunicado, la dirección del plantel, donde acuden unos 600 estudiantes, dio a conocer la decisión luego del clima de tensión derivado del operativo policiaco por la detención del alcalde Miguel Ángel Sánchez Altamirano, y las movilizaciones civiles en demanda de su liberación.

Asimismo, recordó que mañana tampoco habrá clases oficiales en Oaxaca debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que las clases se reanudarán el lunes. Los bloqueos organizados por un grupo de mototaxista en apoyo a Sánchez se retiraron, y las actividades volvieron a la cotidianidad.

Patricia Briseño