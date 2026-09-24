LEGO invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León y generará mil 300 empleos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que la empresa LEGO, originaria de Dinamarca, ampliará sus operaciones en México con una inversión de 400 millones de dólares en Nuevo León; el proyecto que se desarrollará entre 2026 y 2029 y generará alrededor de mil 300 nuevos empleos.

El funcionario destacó que México fue elegido por la empresa entre distintos países que fueron considerados para recibir esta nueva inversión, lo que, dijo, representa un reconocimiento a las capacidades productivas y al entorno industrial que ofrece el país.

El proyecto contempla el desarrollo de nueva infraestructura industrial para fortalecer las operaciones de LEGO en Nuevo León y ampliar su capacidad de producción. Con ello, la compañía continuará consolidando su presencia en México y contribuirá al crecimiento del sector manufacturero y de la industria del juguete.

Ebrard resaltó además que la inversión permitirá fortalecer el ecosistema de proveeduría nacional, al abrir oportunidades para una mayor participación de empresas mexicanas vinculadas con las operaciones de la compañía.

Muy meritorio lo que ha logrado su equipo de LEGO en México, porque esta inversión de 400 millones de dólares tenía que determinar dónde se tenía que hacer, y Nancy y su equipo lograron que México sea la sede”, señaló el secretario.

La inversión se suma a la trayectoria de expansión que LEGO mantiene en Nuevo León desde 2008, cuando comenzó operaciones en el estado. Nancy Rodríguez, Senior Vice President Americas Manufacturing de LEGO, destacó que durante estos años la empresa ha incrementado de manera constante sus capacidades productivas.

Es muy bueno estar aquí. Desde que iniciamos operaciones en NL en 2008 tenemos una trayectoria de expansión”, afirmó Nancy Rodríguez.

La presidenta Claudia Sheinbaum también resaltó el impacto que tienen este tipo de productos más allá de su dimensión económica. Mateo Reyes Arellano

Sheinbaum destaca valor de juguetes frente a las pantallas

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum también resaltó el impacto que tienen este tipo de productos más allá de su dimensión económica.

La mandataria señaló la importancia de promover juegos y juguetes que permitan a niñas y niños alejarse de las pantallas y que contribuyan al desarrollo cognitivo. En ese sentido, puso a LEGO como ejemplo de una herramienta que fomenta la creatividad mediante la construcción y el aprendizaje a través del juego.