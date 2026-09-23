Detienen al edil de Juchitán, ‘Miguel Quetu’, en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención del edil, conocido también como “Miguel Quetu”, aunque en sus primeras declaraciones públicas no había precisado los delitos que formalmente se le atribuyen ni todos los detalles de la orden que habría derivado en su captura.

Reportes sobre el operativo señalan que en la acción participaron elementos de fuerzas estatales, federales y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con los reportes iniciales, Sánchez Altamirano se encontraba en la colonia Mártires 31 de Julio, en Juchitán, donde tenía previsto participar en un acto relacionado con la entrega de una obra destinada a la Marina.

Fue en ese contexto cuando los elementos de seguridad intervinieron al presidente municipal y lo trasladaron bajo un dispositivo especial. Otros reportes ubican posteriormente al alcalde en instalaciones militares de Ciudad Ixtepec, desde donde sería trasladado fuera del estado.

La movilización generó además presencia de policías municipales de Juchitán. De manera preliminar se informó que algunos elementos intentaron interferir en el operativo, aunque esos hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

¿De qué se le investigan?

Entre las versiones difundidas durante las primeras horas se mencionó una investigación por extorsión agravada, además de otros posibles delitos. Sin embargo, la información oficial disponible inicialmente no detalló los cargos que serán formalmente presentados ante la autoridad judicial.

La FGEO confirmó que la captura ocurrió dentro de las investigaciones que se desarrollan contra estructuras delictivas que operan en el Istmo de Tehuantepec.

Por ello, los señalamientos que han circulado previamente sobre una presunta relación del alcalde con grupos criminales no deben confundirse con una imputación judicial mientras la Fiscalía no precise la causa penal.

La detención ocurre después de una serie de operativos realizados durante más de un año en Juchitán.

En junio de 2025, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 de Juchitán como parte de la denominada Operación Sable. En aquella ocasión, la Fiscalía informó que investigaciones de inteligencia habían detectado a integrantes de la Policía Municipal y del centro de videovigilancia que presuntamente eran utilizados para favorecer actividades delincuenciales.

Los 218 policías municipales fueron concentrados para evaluaciones de control y confianza, mientras que temporalmente la seguridad quedó bajo responsabilidad de la Policía Estatal, con apoyo de fuerzas federales.

Ese operativo estuvo dirigido contra integrantes de la corporación municipal y no representó por sí mismo una acusación penal contra Miguel Sánchez Altamirano.

También fue señalado tras un multihomicidio

Otro episodio que colocó al alcalde en el centro de señalamientos ocurrió después del asesinato de una pareja y su hija de seis años registrado en marzo de 2026 en La Venta, agencia de Juchitán.

El 8 de abril, la Fiscalía informó sobre la detención de tres hombres relacionados con ese multihomicidio y con investigaciones por otros delitos. Posteriormente circularon versiones que pretendían vincular a los detenidos con una supuesta red de protección política.

Sánchez Altamirano rechazó entonces esas acusaciones y sostuvo que formaban parte de una narrativa con intereses políticos.

La autoría y veracidad de diversas mantas, publicaciones y mensajes difundidos durante 2025 y 2026, en los que aparecieron nombres de funcionarios y actores políticos de Juchitán, tampoco han sido acreditadas públicamente por las autoridades.

La captura se produce apenas dos días después de que la Fiscalía de Oaxaca anunciara el fortalecimiento de sus acciones contra delitos de alto impacto mediante el grupo de élite “Binnizá”, integrado por 100 elementos especializados.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo reúne a 50 policías de la propia institución y 50 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con funciones de inteligencia, investigación y operación contra delitos como homicidio, extorsión y estructuras delictivas.

La creación de esta fuerza fue anunciada el 21 de septiembre, por lo que su despliegue forma parte del nuevo esquema de seguridad implementado en Oaxaca.