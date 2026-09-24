La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:41 Horas | Lego invertirá 400 mdd en Nuevo León; creará mil 300 nuevos empleos

Grupo Lego anunció una inversión de 400 millones de dólares para la construcción de un nuevo edificio de empaque y almacén automatizado de alta capacidad en Nuevo León para fortalecer sus cadenas productivas, de logística y manufactura.

Con esta expansión, Lego creará mil 300 nuevo empleos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta inversión es "muy importante" no sólo por haber elegido a México que significa confianza en el país, pero también impulsa la producción nacional y la exportación de juegos didácticos.

Mañanera de Sheinbaum hoy 24 de septiembre: Video completo