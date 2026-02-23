AICM opera con normalidad tras violencia por abatimiento de 'El Mencho'

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) opera con normalidad luego de la cancelación y retraso de vuelos por la violencia generada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, informó el Grupo Aeroportuario Marina este 23 de febrero.

En un boletín informativo, la autoridad aeroportuaria detalló que las áreas operativas, las terminales 1 y 2, así como los accesos viales al aeropuerto, permanecen abiertos y funcionan sin restricciones.

Hasta las 11:00 horas de este lunes se contabilizan 58 vuelos cancelados y 11 demorados, con una afectación estimada de alrededor de 11 mil 100 pasajeros por los hechos violentos.

Ajustes en itinerarios

El comunicado precisa que la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en el AICM operan conforme a sus itinerarios programados.

No obstante, algunas aerolíneas realizaron ajustes en los horarios de determinados vuelos por decisión propia.

La autoridad no especificó las rutas ni las compañías involucradas en las cancelaciones o demoras.

Refuerzan seguridad en el aeropuerto

Grupo Aeroportuario Marina informó que se mantiene un estado de fuerza integrado por aproximadamente 5 mil 800 elementos.

Este despliegue incluye personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) de la Secretaría de Marina, del Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, además de corporaciones de seguridad privada.

Desde la tarde del domingo, el personal tiene la encomienda de reforzar las tareas de seguridad, vigilancia y control de accesos dentro del perímetro aeroportuario, con el objetivo de salvaguardar la integridad de personas, instalaciones y bienes.

La autoridad indicó que hasta el momento las condiciones de seguridad se mantienen normales y no se ha presentado alguna eventualidad.

Red de aeropuertos

El comunicado añade que en el resto de los aeropuertos que integran la Red Marina también se reforzaron las medidas de seguridad.

Según el boletín, estas terminales operan con normalidad y mantienen comunicación y coordinación permanente con autoridades federales y locales.

Grupo Aeroportuario Marina reiteró su compromiso con la seguridad de pasajeros, usuarios, instalaciones y aeronaves en los aeropuertos bajo su administración.

RLO