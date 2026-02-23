Por incendio en escuela primaria desalojan a casi 200 alumnos

Un total de 190 alumnos y seis maestros de seis salones de la Escuela Primaria José Calderón Ayala fueron desalojados tras registrarse un incendio dentro de uno de los espacios del plantel, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente movilizó a corporaciones de auxilio durante la mañana de este lunes 23 de febrero en el plantel ubicado en la colonia Barrio del Parque, en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara fuego al interior de las instalaciones escolares.

De acuerdo con los primeros informes de Protección Civil municipal y estatal, el siniestro se originó dentro de la sala de maestros, específicamente en un área donde había una tarja instalada sobre una base de madera.

Según las autoridades, sobre dicha estructura se encontraba colocado un horno de microondas, lo que habría contribuido a que el fuego se propagara rápidamente en ese punto.

El material inflamable de la base terminó consumiéndose casi en su totalidad, generando humo que se extendió hacia zonas cercanas, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad del plantel.

Como parte de las medidas de seguridad, brigadistas y personal docente realizaron el desalojo inmediato de seis salones, poniendo a salvo a 190 alumnos y seis maestros, mientras los cuerpos de auxilio trabajaban en el control del riesgo y la ventilación del área afectada.

Flamazo en casa deja 5 lesionados

Cinco personas resultaron lesionadas tras registrarse un flamazo mientras se realizaba el llenado de un tanque de gas en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Santa Cecilia, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León, el hecho se registró alrededor de las 12:23 horas en el inmueble marcado con el número 5268 de la calle Jericó.

Inicialmente se reportó el incendio de una pipa de gas que abastecía un tanque en la vivienda, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia estatales y municipales.

Al arribo de las unidades, los rescatistas confirmaron que se trató de un flamazo originado durante las maniobras de rellenado del tanque por parte de una empresa.

En el lugar fueron valoradas cinco personas que presentaban quemaduras derivadas del fuego repentino que se generó durante la operación.

Según la información recabada en el sitio, el trabajador encargado de la pipa realizó maniobras para cerrar el tanque, desconectar el suministro y sofocar el fuego en cuanto se produjo el flamazo. El propio empleado también resultó con quemaduras; sin embargo, se retiró del lugar por sus propios medios antes de que concluyeran las labores de atención.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Uno de los afectados, un hombre con quemaduras de primer grado, fue trasladado al Hospital Universitario para una valoración médica más especializada.

En las acciones de auxilio participaron elementos de Protección Civil estatal, así como Protección Civil de Monterrey. También acudieron Bomberos de Nuevo León y la Cruz Roja Mexicana, quienes coordinaron esfuerzos para controlar la situación y descartar riesgos adicionales.

