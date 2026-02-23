Iván Jaimes presenta iniciativa para crear el Instituto Nacional de Apoyo Social

El senador de la República por Sonora, Iván Jaimes Archundia, presentó la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Apoyo Social.

La iniciativa presentada ante el pleno del Senado busca profesionalizar la entrega de apoyos sociales, blindar el voto libre de los mexicanos y evitar que existan intermediarios que condicionen su entrega a favor o en contra de partidos, candidatos o precandidatos, o gobiernos de cualquier color.

Los apoyos sociales son ya un derecho protegido por la Constitución. Nadie puede amenazar con quitarles ese apoyo o condicionarlo”, aseguró el senador Jaimes Archundia en sus redes sociales.

Dijo que es necesario el Instituto para garantizar la entrega neutral de los apoyos sociales.

“El verdadero fortalecimiento de un Estados social con bienestar exige separar la política social de la política electoral”, afirmó.

Y aseguró que los beneficios del Instituto presentado en las reformas constitucionales serán democráticos, institucionales y sociales.

“Contarán con blindaje del voto libre, combate al clientelismo, mayor equidad entre partidos, protección ciudadana frente a presiones políticas, profesionalización de la política social, transparencia en padrones y entregas, evaluación continua con datos verificables, enfoque real en combatir la pobreza y la desigualdad, mejor distribución territorial del gasto social, atención prioritaria a grupos vulnerables y garantía de continuidad y estabilidad de los programas, sin depender del gobierno en turno”, detalló.

Señaló que el actual marco constitucional no establece un sistema neutral de administración de las prestaciones sociales y tampoco prevé controles institucionales autónomos que aseguren imparcialidad.

JCS