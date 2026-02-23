Hallan a hombre colgado en estación General Anaya

El cuerpo de un hombre fue localizado durante la madrugada de este lunes, colgado en el acceso de la Estación General Anaya, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y de emergencia en la zona norte de Monterrey.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 4:00 horas de este lunes 23 de febrero, cuando trabajadores del sistema de transporte detectaron a una persona suspendida en la entrada subterránea de la estación, perteneciente a la Línea 2 de Metrorrey.

De inmediato dieron aviso a las autoridades al percatarse de que el hombre no respondía y permanecía inmóvil.

Al sitio acudieron paramédicos y rescatistas, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre estaba sujeto del cuello con una cuerda atada a una estructura metálica ubicada en la parte superior del acceso, cerca del barandal que conduce hacia los andenes.

El área se encuentra en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y General Pedro María Anaya, en la colonia Bella Vista, donde elementos policiacos acordonaron la zona para evitar el paso de peatones y resguardar posibles indicios.

Elementos de Fuerza Civil y de la policía municipal permanecieron en el lugar mientras se esperaba la llegada de peritos y agentes ministeriales.

Muere mujer en la Central de Autobuses de Monterrey

Una mujer de 37 años falleció la mañana de este lunes mientras se encontraba en la sala de espera de la Central de Autobuses de Monterrey, ubicada en el centro de la ciudad, luego de que presuntamente sufriera un paro cardiorrespiratorio.

El reporte se recibió alrededor de las 08:15 horas de este lunes 23 de febrero, cuando personal de emergencias fue alertado sobre una persona inconsciente al interior de la terminal.

Al llegar los cuerpos de auxilio, encontraron a la mujer acostada boca arriba sobre el piso en el área de espera, lo que provocó alarma entre los usuarios y trabajadores del lugar.

De inmediato se le realizó una valoración primaria utilizando equipo de monitoreo cardíaco, sin que se detectaran signos vitales.

En ese momento, ya se encontraba en el sitio personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizarla.

Las labores de auxilio continuaron durante varios minutos, tiempo durante el cual rescatistas realizaron al menos 15 intentos de reanimación cardiopulmonar junto con elementos de Protección Civil municipal.

Sin embargo, pese a los esfuerzos coordinados, la mujer no presentó respuesta favorable, por lo que finalmente fue declarada sin vida en el mismo lugar.

La víctima fue identificada como Gertrudis, de 37 años, de quien no se tenía conocimiento de padecimientos médicos previos.

Hasta el momento, tampoco se ha determinado si la mujer se encontraba esperando abordar un autobús o si acababa de llegar a la terminal cuando ocurrió el incidente.

