Van 35 detenciones y 74 hechos delictivos en Guanajuato tras muerte de “El Mencho”

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que, hasta la mañana del lunes, habían concretado 34 detenciones y detectado 74 hechos delictivos en varios municipios de la entidad tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la madrugada del domingo.

Todos los incidentes fueron controlados”, apuntó.

El operativo que autoridades federales llevaron a cabo en Jalisco también tuvo réplicas en Guanajuato, donde se ordenó un despliegue en conjunto con el Ejército mexicano, Guardia Nacional y policías municipales.

La secretaría informó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de los Ministerios Públicos, tanto del orden local como federal, y que los operativos se mantienen en carreteras federales y estatales, así como en diversos municipios.

Se reitera el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a mantenerse informados por canales oficiales”, indicó.

