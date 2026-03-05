Aguascalientes se consolida como un destino confiable para la inversión y el crecimiento empresarial. Así lo subrayó la gobernadora Tere Jiménez al inaugurar la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México. Durante el evento resaltó que el estado ofrece las condiciones favorables para hacer negocios gracias a su estabilidad económica y capital humano altamente capacitado.

En Aguascalientes creemos en el talento y la capacidad de nuestras emprendedoras y emprendedores. Hoy venimos a mostrar al país y al mundo que nuestro estado tiene todo para que las franquicias nazcan, crezcan y se expandan con éxito”, señaló Tere Jiménez.

En esta edición, Aguascalientes destaca como invitado especial en uno de los encuentros de negocios más relevantes para el desarrollo y expansión de modelos de franquicia en México y América Latina. Este evento se realizará hasta 7 de marzo y participan más de 19 empresas del estado, las cuales presentan franquicias y soluciones de proveeduría en este encuentro de negocios.

La participación de Aguascalientes en este encuentro de negocios busca tres objetivos fundamentales:

Diversificación económica: Atraer nuevos esquemas de inversión que complementen la industria tradicional del estado.

Vínculos comerciales: Generar alianzas con marcas e inversionistas nacionales e internacionales.

Promoción estratégica: Exponer las ventajas competitivas, como la infraestructura logística y el entorno propicio para el emprendimiento de alto impacto.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), enfatizó que actualmente existen 23 franquicias locales registradas formalmente en el padrón de la dependencia, lo que demuestra la madurez del sector comercial del estado.

RLO