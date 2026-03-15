Aeropuerto de Tijuana se moderniza y abre rutas

El aeropuerto Internacional de Tijuana abrirá nuevas rutas y modernizará sus instalaciones con una inversión de 40 millones de pesos, afirmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

La titular del Ejecutivo estatal explicó que la inversión servirá para modernizar su sistema de aterrizaje y reducir cancelaciones ocasionadas por niebla y garantizar la operación de la terminal durante la temporada invernal.

Respeto a la conectividad, la gobernadora dijo que se coordinó entre el Gobierno del Estado y las aerolíneas para beneficiar al turismo en Baja California, pero también para promover negocios y el intercambio comercial.

Explicó que con la aerolínea Volaris se acordó la apertura de rutas directas desde los aeropuertos de Tijuana y Mexicali hacia diversos destinos del país, entre las que destacan los vuelos a Mérida, a partir del 1 de junio, con cuatro frecuencias semanales.

Se reactivará la ruta Tijuana–Puerto Escondido, que comenzará operaciones el 2 de junio, con tres frecuencias semanales.

Respecto al aeropuerto de Mexicali, se reactivó la ruta a Los Cabos, que contará con dos vuelos semanales.

Además, se reactivó la ruta Mexicali–Puerto Vallarta, con dos vuelos semanales.

Con estas rutas se reactivarán tanto el turismo como las actividades de negocios y comerciales tanto en las dos ciudades fronterizas como con los destinos anunciados, comentó la gobernadora.

JCS