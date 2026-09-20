Investiga SABG venta de datos de clientes de Aeroméxico

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que identificó indicios de una posible exposición de datos personales relacionada con Aeroméxico, luego de localizar en Telegram una publicación que ofrece una base de datos presuntamente vinculada con la aerolínea.

El hallazgo se realizó como parte de un monitoreo forense activo implementado por la dependencia para detectar y prevenir posibles vulneraciones de información. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de Aeroméxico sobre el origen, la autenticidad o el alcance de la base de datos.

De acuerdo con el Comunicado, la SABG localizó el 18 de septiembre una publicación en Telegram en la que un usuario ofrecía una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico.

La dependencia señaló que la información anunciada tendría un tamaño aproximado de 1.10 gigabytes y contendría más de 15 millones de registros, con datos personales como nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, fechas de nacimiento y fechas de alta.

En el documento, la Secretaría explicó.

El monitoreo permitió localizar una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta”.

Como parte de las acciones de verificación, la autoridad obtuvo una muestra de información relacionada con la publicación detectada. La SABG precisó:

Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas”.

La dependencia no difundió las identidades de las personas identificadas en la muestra y aclaró que la existencia de los registros no confirma, por sí misma, que la base de datos provenga directamente de los sistemas de Aeroméxico.

Autoridad analizará el origen de la posible filtración

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que continuará con el análisis de la información obtenida para establecer el alcance de la posible exposición y determinar si existe una relación directa con sistemas de Aeroméxico o con la infraestructura de algún proveedor externo.

Por ahora, la dependencia no ha confirmado de manera definitiva que los datos hayan sido extraídos de los sistemas de la aerolínea. Tampoco se ha establecido el número de personas que podrían resultar afectadas.

El caso se suma a otros reportes difundidos durante 2026 sobre posibles incidentes de ciberseguridad relacionados con Aeroméxico. A principios de año, la SABG había informado sobre investigaciones derivadas de reportes públicos de un presunto hackeo, en las que se contemplaban distintas hipótesis, entre ellas el uso indebido de credenciales, una posible filtración interna o un ataque externo.

Asimismo, especialistas en ciberseguridad habían advertido sobre publicaciones atribuidas al grupo ShinyHunters, cuyos integrantes aseguraban tener información de clientes de la aerolínea. Sin embargo, esos señalamientos no han sido confirmados oficialmente por Aeroméxico ni vinculados de manera definitiva con el hallazgo reportado el 20 de septiembre.

Investigación se fundamenta en protección de datos

La SABG informó que las acciones que, en su caso, se emprendan estarán relacionadas con sus facultades para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El comunicado señala:

“Lo anterior, se realizará en ejercicio de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento, así como en los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

De acuerdo con la dependencia, el eventual procedimiento tendría como objetivo determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con las bases de datos presuntamente comprometidas.

Esto significa que, hasta esta etapa, no se ha señalado de manera definitiva a una persona física o moral como responsable de la posible exposición de información. La investigación deberá establecer el origen de los datos, las condiciones en las que pudieron haber sido obtenidos y si existió alguna vulneración a las obligaciones de protección de información personal.

Aeroméxico aún no fija una postura pública

Hasta el cierre de esta nota, Aeroméxico no había emitido una postura pública sobre el comunicado de la SABG ni sobre la publicación localizada en Telegram.

La información permanece en una fase de análisis institucional. Por ello, no se ha confirmado si los registros corresponden efectivamente a clientes de la aerolínea, si fueron obtenidos mediante una vulneración informática o si la base ofrecida contiene información incompleta, antigua o de un origen distinto al señalado por el usuario de Telegram.

La autoridad reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y con la defensa de los derechos de las personas que proporcionan información a empresas y otras organizaciones.

En caso de que se inicie un procedimiento formal, la SABG indicó que actuará conforme al marco legal aplicable y con el objetivo de proteger el interés público.