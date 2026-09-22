Semar instala puestos de mando en Colima y Michoacán por huracán "Polo"

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene activo el Plan Marina en fase de prevención en el litoral del Pacífico ante el avance del huracán “Polo”.

Como parte del operativo, instaló puestos de comando unificado en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, para coordinar la respuesta de distintas instituciones y dar seguimiento a posibles afectaciones a la población y a la infraestructura estratégica.

De acuerdo con el reporte de Semar, “Polo” alcanzó la categoría 5 y se desplazaba hacia el norte, su centro se ubicaba a unos 305 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 579 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.

La posición y la intensidad del ciclón pueden cambiar, por lo que esos datos deben consultarse junto con los avisos meteorológicos más recientes.

La instalación de los puestos de mando se realizó a petición de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

A las labores de coordinación acudió su titular, Laura Velázquez Alzúa.

Los espacios cuentan con suministro eléctrico de respaldo y enlaces de comunicación para el trabajo del personal de las instituciones participantes.

Marina informó que mantiene vigilancia en áreas de Colima y Michoacán susceptibles a inundaciones y deslaves.

El personal naval permanece preparado para brindar apoyo si las condiciones lo requieren.

La fase preventiva del Plan Marina comprende acciones destinadas a reducir riesgos para las personas, sus bienes y los servicios públicos antes de una posible emergencia.

Para emergencias en el mar, la dependencia tiene disponible el 800 627 4621 (800 MARINA 1).

También pidió a la población seguir los avisos actualizados de Conagua y Protección Civil ante las lluvias, los vientos y el oleaje asociados con “Polo”.