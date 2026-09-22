Huracán Polo genera lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Oaxaca

Debido a su trayectoria paralela a las costas del Pacífico, el huracán Polo con vientos sostenidos de 261 kilómetros por hora y rachas de hasta 365 kilómetros por hora, no representa riesgo de impacto directo para el territorio oaxaqueño.

Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, explicó que Polo genera lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en algunas regiones del estado, principalmente en la Costa, Sierra Sur y Mixteca.

Señaló que las precipitaciones registradas hasta el momento en algunas regiones son de carácter local y descartó afectaciones directas en Puerto Escondido y Pinotepa Nacional.

Sostuvo que la oficina a su cargo mantiene el monitoreo permanente mediante el sistema de alerta temprana y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, particularmente con la Secretaría de Marina y los sistemas de Protección Civil estatal y federal.

Asimismo, informó que puertos, aeropuertos, carreteras, puentes y servicios básicos operan con normalidad, al igual que el suministro de energía eléctrica, internet y el transporte terrestre entre Guerrero y Oaxaca; de igual manera, no se reporta suspensión de clases ni de vuelos en la entidad.

Prevé fortalecer el equipamiento de cinco municipios: Llano Grande, Lo de Soto, Santa María Cortijo, Huaxpaltepec y San Lorenzo, debido a la posibilidad de que algunas bandas nubosas generen lluvias de mayor intensidad en la zona limítrofe con Guerrero.

Defensa cuenta con 1415 elementos para casos de desastre

Por David Vicenteño

Ante los efectos que pueda provocar el huracán Polo en el Pacífico mexicano, que ya alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que se cuenta con la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), integrada por mil 415 integrantes.

La dependencia indicó que son elementos del Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y de la Guardia Nacional establecido en el Valle de México, especializados y con el apoyo de maquinaria y medios de transporte para intervenir donde se requiera y reforzar la respuesta territorial mediante el Plan DN-III-E.

En su pronóstico de las 06:00 horas de este martes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes a intensas desde Jalisco hasta Oaxaca, además de rachas de viento y oleaje elevado; condiciones que hacen prioritarias la prevención y la preparación de los servicios de auxilio.

Se explicó que la FACD constituye una reserva que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares en los estados afectados en donde ya aplican el Plan DN-III-E; con apoyo de medios terrestres y aéreos para trasladarse a distintas regiones del país y reforzar las labores de asistencia.

Además, se suman una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

El componente aéreo cuenta con cinco aviones y cuatro helicópteros; que, en conjunto, permiten organizar una respuesta que contempla atención médica, preparación de alimentos, suministro de agua potable, comunicaciones y apoyo en labores de búsqueda y remoción de materiales.

En el Centro Estratégico Militar de Acopio, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, se cuenta con una reserva de 15 mil 965 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 949 mil 227 litros de agua embotellada, disponibles para atender los requerimientos de ayuda.