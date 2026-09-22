FEMDO asesta golpe: 13 condenados, 25 procesados y 18 detenidos en 7 días

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, del 14 al 20 de septiembre, obtuvo sentencias condenatorias contra 13 personas y la vinculación a proceso de otras 25 mediante investigaciones de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Las penas impuestas a las personas sentenciadas suman 495 años y siete meses de prisión. Los casos comprenden delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, homicidio, delitos contra la salud y violaciones a la legislación sobre armas de fuego y explosivos, de acuerdo con el balance de la institución.

Durante ese periodo también fueron detenidas 18 personas en flagrancia. Dos de los arrestos estuvieron relacionados con secuestro; cuatro, con delincuencia organizada vinculada a delitos contra la salud; seis, con ilícitos en materia de hidrocarburos y armas, y los seis restantes, con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR obtuvo, además, órdenes de aprehensión contra seis personas investigadas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En cuatro entidades se practicaron 21 cateos, durante los cuales, según el reporte, fueron detenidas siete personas.

Entre las acciones incluidas en el balance figura la destrucción de un centro clandestino de procesamiento de drogas en Sinaloa, localizado el 16 de septiembre en colaboración con la Secretaría de Marina.

La fiscalía situó estos resultados dentro de su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado en abril, que contempla la coordinación institucional y el uso de herramientas científicas y de análisis para las investigaciones.