Sujetos armados secuestran a excandidato en Veracruz

La tarde de este martes un comando ingresó de manera violenta al Hotel Santa Luisa y privó de la libertad al abogado y excandidato a la alcaldía de Gutiérrez Zamora, Daniel Arbona Pérez, ocurrido en cuestión de minutos y que desató una alerta roja en toda la franja costera del norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores irrumpieron en el establecimiento hotelero, interceptaron a la víctima y lo sacaron por la fuerza para emprender la huida con dirección a Gutiérrez Zamora.

Testigos señalan que el grupo actuó con total impunidad, sin que hubiera posibilidad de reacción inmediata por parte de las autoridades locales.

Arbona es identificado como un abogado que ha llevado litigios relacionados con propiedades y que ha estado involucrado en despojos.

Prestadores de servicios denunciaron que hay consternación por lo ocurrido, debido a que desde hace varios meses se han registrado hechos de violencia que ponen en riesgo su seguridad.

Este hecho sucede en la antesala de los procesos electorales local y federal, para la renovación de las Legislaturas.