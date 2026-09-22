Rosa Icela Rodríguez dialoga con parlamentarios europeos sobre migración y derechos humanos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que esta tarde, junto con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una reunión con parlamentarios del Parlamento Europeo para dialogar sobre la cooperación entre México y la Unión Europea.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con derechos humanos y migración, como parte de la agenda de cooperación entre México y los países que integran la Unión Europea.

Excélsior / FGR

A través de sus redes sociales, Rosa Icela Rodríguez destacó la reunión y señaló que el diálogo permitió intercambiar puntos de vista sobre estos temas de interés común.

En el encuentro participaron, entre otros, Antonio López-Istúriz White, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Cecilia Villanueva Bracho, Camilla Laureti, Esther Herranz, Ana Miranda, Urmas Paet e Inese Vaidere.

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La reunión se realizó en un espacio institucional en el que estuvieron presentes funcionarios mexicanos y representantes del Parlamento Europeo, con las banderas de México y la Unión Europea como parte del encuentro.

Rodríguez estuvo acompañada por integrantes de la Secretaría de Gobernación, mientras que por la parte europea participaron legisladores de distintos países y grupos políticos del Parlamento Europeo.

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El encuentro forma parte de los intercambios entre México y la Unión Europea para abordar asuntos de cooperación bilateral, particularmente en materia de migración, derechos humanos y relaciones institucionales.