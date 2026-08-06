Fracasa por tercera ocasión llamado a marcha contra examen de control en la UNAM

Por tercera ocasión, un grupo de aspirantes aceptados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a movilizarse en rechazo al examen de control presencial; sin embargo, la convocatoria no logró reunir un contingente este jueves.

Los jóvenes habían convocado a concentrarse por la mañana para protestar contra la decisión de la Universidad de aplicar una nueva evaluación a quienes obtuvieron un lugar en el proceso de admisión. No obstante, en el punto de reunión no se observó la llegada de una marcha ni una concentración numerosa.

La convocatoria se suma a otras dos movilizaciones previas realizadas por este sector de aspirantes, que también registraron una participación reducida.

Los inconformes sostienen que quienes fueron seleccionados mediante el examen en línea no deben perder el lugar obtenido, al considerar que las irregularidades detectadas durante el proceso no son responsabilidad de los estudiantes.

En la zona prevista no se observó la llegada de contingentes ni la presencia de manifestantes. Ricardo Vitela

La UNAM determinó aplicar un examen de control presencial después de identificar comportamientos atípicos en los resultados del concurso de selección y señaló que la medida busca dar certeza al proceso de ingreso.