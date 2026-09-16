Adolescentes sufren malestares durante desfile en Tamaulipas

Cuatro menores de edad que participaron este miércoles en el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México tuvieron que ser atendidos por cuerpos de auxilio debido a malestares relacionados con las altas temperaturas registradas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, formaron parte del contingente que recorrió aproximadamente dos kilómetros y que comenzó en la plaza Hidalgo y concluyó en la plaza Fundadores.

Al finalizar el recorrido, los jóvenes comenzaron a presentar síntomas de debilidad y descompensación, por lo que recibieron atención inicial por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos se sumaron a la atención para valorar su estado de salud.

De acuerdo con la valoración inicial, los cuatro menores presentaban debilidad y descompensación, situación que también habría estado relacionada con la falta de consumo de alimentos durante la jornada.

Las condiciones meteorológicas representaron un factor adicional durante el desfile, debido a las altas temperaturas que se han registrado esta semana en Nuevo Laredo, uno de los municipios de Tamaulipas donde el calor suele intensificarse.

Durante la mañana, el termómetro se ubicó alrededor de los 29 grados Celsius, pero conforme avanzaron las horas la temperatura alcanzó los 38 grados, además de una sensación térmica mayor.