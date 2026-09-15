Cancelan desfile del 16 de septiembre en Tuzamapan, Veracruz, por amenaza en redes

El desfile del 16 de septiembre fue cancelado en esta comunidad perteneciente al municipio de Coatepec, luego de que circulara en TikTok un video anónimo con imágenes que generaron alarma entre estudiantes y padres de familia, presuntamente dirigido contra un alumno de la Telesecundaria Adalberto Tejeda. El contenido, difundido desde una cuenta sin identificar, detonó una alerta inmediata y llevó a las escuelas a suspender su participación en las actividades patrias.

La Agencia Municipal confirmó que se suspendieron todos los actos cívicos, pese a que se había solicitado refuerzo de seguridad para el recorrido. Docentes reportaron que el ambiente de tensión provocó ausentismo, cierre preventivo y la decisión de no exponer a menores en espacios públicos.

Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos y la Policía Municipal mantiene patrullajes disuasivos en la zona. La Fiscalía Regional fue notificada para determinar si el video y sus elementos constituyen delitos de riesgo, amenazas o incitación a la violencia.

Padres de familia exigieron a la Secretaría de Educación de Veracruz protocolos claros y acciones inmediatas ante incidentes de seguridad que involucren a estudiantes, y pidieron que se garantice el regreso a clases sin exposición a riesgos.