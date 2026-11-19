El ayuntamiento de Cuernavaca está a días de lograr que se apruebe un endeudamiento de 2 mil millones de pesos a pagar en 20 años, más los intereses que se generen, para colocar 38 mil celdas solares y generar energía para 104 pozos de agua en la ciudad.

Pese a la petición de la diputada Meggie Salgado y de varios colectivos para que el proyecto se haga público, hasta el momento se ha negado transparentar el contrato y el alcalde José Luis Urióstegui y el director del Sistema de Agua Potable han negado la existencia de dichos documentos.

“Y lo que sí quiero hacer el día de hoy es un llamado respetuoso pero enérgico al Congreso del Estado a que no se apruebe, por favor, no se apruebe un proyecto que no queda claro, un proyecto con tantas interrogantes y un proyecto que va a comprometer la ciudad por 20 años”, expresó la diputada federal.

La diputada Meggie Salgado y colectivos denuncian que se han negado a transparentar el contrato. Pedro Tonantzin

Formalmente se han solicitado los documentos de dicho proyecto, pero estos no han sido proporcionados y las versiones sobre los compromisos que adquirirá el ayuntamiento son contradictorias en las explicaciones que han tratado de dar ante la prensa, tanto el alcalde como el director del Sistema de Agua Potable.

“Se presta hasta a pensar que puede haber un fraude. No tenemos documentos, no tenemos información del proyecto y es muy sospechoso que a unos meses de concluir la administración, a unos meses de tener campañas electorales, esté surgiendo esto. Esto es algo que nos preocupa”, añadió Salgado.

La empresa que gestiona el proyecto ante el ayuntamiento de Cuernavaca tiene antecedentes en Aguascalientes, donde su proyecto ha sido revocado por tener prácticas abusivas que perjudican al erario público.