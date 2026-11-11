Habitantes de Durango piden intervención federal por fallas en el agua

Ante las graves fallas en el suministro de agua potable, vecinos del municipio de Gómez Palacio, Durango, solicitaron la intervención del Gobierno de México para atender la situación financiera del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA).

Los inconformes atribuyeron los problemas a la gestión realizada por Omar Castañeda González, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien fue síndico municipal, y René Galindo Bustamante, secretario general de Movimiento Naranja y exdirector del SIDEAPA.

De acuerdo con los registros financieros correspondientes al primer trimestre de 2021, el organismo de agua potable acumulaba un adeudo de 153 millones 976 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, tras dejar sus cargos para buscar candidaturas de elección popular, Omar Castañeda González y René Galindo Bustamante heredaron una deuda con la CFE que superó los 258 millones de pesos, según reportes oficiales.

Al respecto, el actual síndico municipal de Gómez Palacio, Juan Francisco González Díaz, difundió un videomensaje para responder a las críticas emitidas por Omar Castañeda González respecto al ejercicio presupuestal del Ayuntamiento.

El funcionario municipal comparó la distribución de los recursos actuales con lo ejercido en 2020.

Utilizando una escala proporcional de 100 pesos para ilustrar el gasto público, Francisco González Díaz expuso que en 2020 se destinaron 11 pesos a servicios públicos y 4.50 pesos a seguridad y vialidad, mientras que la administración vigente asigna 16 y ocho pesos a estos rubros, respectivamente.

Asimismo, indicó que el gasto en comunicación social se redujo de 1.15 pesos a 97 centavos.

En materia de infraestructura hidráulica, señaló que en 2020 se asignaron alrededor de 12 millones de pesos al área de drenaje y alcantarillado, frente a los 188 millones de pesos que reporta haber ejecutado el gobierno actual para atender el rezago en la red sanitaria.