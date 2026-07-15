Activista Julián Lebarón buscará la gubernatura de Chihuahua por Somos México

El activista de la comunidad mormona, Julián Lebarón, buscará la candidatura del Partido Somos México, a la gubernatura del estado de Chihuahua, se anunció durante un evento público del instituto político de nueva creación.

Julián Lebarón inició su trayectoria como defensor de los derechos humanos y denunciante de la violencia en 2009, tras el secuestro de su hermano Erick, y cobró notoriedad nacional en 2011 tras el asesinato de su hermano Benjamín, sumándose al Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad.

La tragedia de noviembre de 2019, donde fueron asesinados por el crimen organizado nueve integrantes de su familia y de la comunidad mormona, marcó de forma definitiva su perfil público y su exigencia de justicia al Estado mexicano,

El dirigente nacional de Somos México, el ex perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, le dio la bienvenida y agradeció la confianza de participar con ese partido en calidad de ciudadano independiente.

Y aquí te damos nosotros, de verdad con los brazos abiertos, un espacio donde no seremos solamente un acuerdo, sino seremos familia, seremos compañeros de viaje y daremos la lucha juntos”, apuntó.

Julián Lebarón agradeció el acompañamiento en la “lucha que está por venir” para construir un proyecto en la defensa de la vida. Cuartoscuro

Al tomar la palabra, Julián Lebarón agradeció el acompañamiento en la “lucha que está por venir” para construir un proyecto en la defensa de la vida, de la libertad y la propiedad en el estado de Chihuahua y en todo el país.

“Yo estoy aquí porque mi intención es llevar este proyecto a la a la gobernatura del Estado de Chihuahua. Creo que la razón de ser y el de surgir en la sociedad de un gobierno, es para defender la vida primero de la sociedad y la libertad.

Y lo que hemos visto es que nuestras instituciones se han olvidado casi totalmente de su razón de ser y pues se han construido en este instrumento que no solamente pretende negarnos el derecho de decidir el proyecto de vida propio”, afirmó Lebarón.

Julián Lebarón también comentó que la pugna que se registra entre Morena y el PAN, con el tema de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, ha provocado inestabilidad en la entidad, que en nada abona al mejor nivel de vida y la seguridad de la ciudadanía.