¿Incumplimiento de acuerdos? CNTE amaga con nuevas movilizaciones

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al ISSSTE de incumplir los acuerdos alcanzados tras la huelga nacional de mayo y junio, por lo que anunciaron una nueva jornada de movilizaciones para exigir que se instalen las mesas de diálogo comprometidas.

En conferencia de prensa, los dirigentes magisteriales señalaron que, pese a que el pasado 19 de junio se firmó una minuta con 19 compromisos entre autoridades federales y representantes de la CNTE, varios de ellos no se han cumplido.

Entre los pendientes, afirmaron, se encuentra la reunión de seguimiento con el titular de la SEP, Mario Delgado, así como una mesa de trabajo con el director general del ISSSTE para atender temas relacionados con seguridad social, las cuales, dijeron, debieron realizarse desde la última semana de junio.

Los docentes también denunciaron que no han recibido respuesta sobre la ampliación de días económicos, el análisis para otorgar un bono adicional a jubilados, el incremento de estímulos para maestros con estudios de maestría y doctorado, así como el pago de becas para hijos de trabajadores de la educación.

Aseguraron que persisten retrasos en los procesos de basificación de personal docente e interino, además de la homologación de prestaciones con otros estados del país. Cuartoscuro

Asimismo, aseguraron que persisten retrasos en los procesos de basificación de personal docente e interino, además de la homologación de prestaciones con otros estados del país. En el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Sección 60 denunció también presuntos actos de hostigamiento contra docentes y retrasos en el pago de prestaciones para jubilados.

La CNTE acusó además que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México incumplió el compromiso de no aplicar represalias contra quienes participaron en la huelga nacional, al señalar que más de mil trabajadores recibieron reportes que podrían derivar en descuentos salariales.

Ante este panorama, los dirigentes convocaron a una manifestación este 16 de julio, a las 9:00 horas, frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicadas en Isabela Católica 165, para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la presencia del secretario de Educación Pública y del director general del ISSSTE en la mesa de negociación.

Los representantes de la Coordinadora advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable, analizarán nuevas acciones de protesta, aun cuando el ciclo escolar 2025-2026 ya concluyó y el magisterio se encuentra en periodo de receso.