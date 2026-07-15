Revés al CJNG en Álvaro Obregón; capturan a seis personas y aseguran droga

Un operativo conjunto de autoridades de seguridad permitió desarticular una presunta célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde fueron detenidas seis personas y aseguradas importantes cantidades de marihuana, cocaína y metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con información oficial, las investigaciones se iniciaron tras la captura de un hombre presuntamente relacionado con un grupo generador de violencia, lo que permitió identificar tres inmuebles que, según las indagatorias, eran utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Con los datos de prueba recabados mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, además de recorridos de reconocimiento, un Juez de Control autorizó la ejecución de tres órdenes de cateo en las colonias Minas de Cristo y Olivar del Conde.

Autoridades los vinculan con una célula del CJNG

Durante los operativos fueron detenidos Juan Carlos “N”, David “N”, Liliana “N”, Jessica “N”, Paola “N” y Kevin “N”, quienes, de acuerdo con la SSC, presuntamente forman parte de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón.

Las autoridades precisaron que las diligencias se realizaron sin uso de violencia, en apego a los protocolos de actuación policial y con respeto a los derechos humanos.

Se aseguraron importantes cantidades de marihuana, cocaína y metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. X

En el inmueble ubicado sobre Circuito Cátodo, en la colonia Minas de Cristo, los agentes aseguraron:

123 dosis de aparente metanfetamina.

97 dosis de posible cocaína.

100 dosis de aparente marihuana.

800 gramos de marihuana a granel.

En ese domicilio fueron detenidos una mujer de 44 años y dos hombres de 53 años.

En un segundo cateo, realizado en un inmueble de la calle 24, en la colonia Olivar del Conde, fueron capturadas dos mujeres de 35 y 17 años, así como un adolescente de 16 años, además del aseguramiento de:

123 dosis de aparente metanfetamina.

97 dosis de posible cocaína.

106 dosis de aparente marihuana.

Tres equipos de telefonía móvil.

Finalmente, en una segunda vivienda de la misma calle, los elementos localizaron 27 kilogramos con 600 gramos de aparente marihuana a granel y detuvieron a un hombre de 39 años.

Al concluir los cateos, los tres inmuebles fueron asegurados y sellados, quedando bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación.