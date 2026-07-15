Fraude macabro: vinculan a dueños de funerarias por dar cenizas falsas 

Un juez local vinculó a proceso a los propietarios de dos funerarias de Ciudad Juárez por haber entregado cenizas falsas a familiares de personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron localizados posteriormente en el Crematorio Plenitud, que tenía acumulados 386 cadáveres sin incinerar.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo dos autos de vinculación a proceso en contra de la funeraria Sistema a Futuro Premiere S. A. de C. V., conocida como Funeraria Protecto Deco, y de la funeraria Luz Divina, por el delito de fraude cometido en perjuicio de diversas víctimas en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad de los representantes de la primera empresa, Dalila G. H. y/o Fernando Q. O., así como de María Manuela S. M., propietaria de Luz Divina.

Las investigaciones ministeriales establecen que, en ambos casos, las víctimas contrataron el servicio funerario y recibieron supuestas cenizas de sus familiares, las cuales resultaron ser arena y basura.

Posteriormente, en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se les notificó que el cuerpo de su familiar había sido localizado en las instalaciones del Crematorio Plenitud.