Activan Plan DN-III-E en Monclova, Coahuila, por intensas lluvias

Ante las fuertes lluvias que se han registrado en Coahuila, elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E en el municipio de Monclova, Coahuila.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que lo anterior obedece por el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante la fase de auxilio implementada el 15 de junio se evacuaron a 15 personas y se trasladaron a lugares seguros; realizaron patrullajes de seguridad para proteger bienes y propiedades.

Además de apoyar en la habilitación de albergues y entrega de suministros; se desazolvaron 12 casas que quedaron inundadas.

Remoción de 75 metros cuadrados de lodo; desazolve de cuatro coladeras; así como el retiro de tres vehículos que quedaron varados.

Limpieza de calles, desazolve de drenajes y restablecimiento de servicios básicos.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender recomendaciones remitidas y reportar cualquier situación de emergencias a las autoridades.