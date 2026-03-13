Accidente en carretera Apizaco-Tlaxcala deja herido a director de clínica del IMSS

Un tráiler se impactó contra una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la carretera Apizaco-Tlaxcala, accidente en el que resultó gravemente lesionado el director de la Clínica 35 ubicada en el municipio de Nanacamilpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión transportaba tazas de baño con destino a Nuevo Laredo cuando perdió el control después de que otro vehículo le habría cortado el paso. La unidad pesada se desvió e impactó a la ambulancia que circulaba por la misma vía.

Tras el choque, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados. Paramédicos del municipio de Yauhquemehcan brindaron atención inmediata al director de la clínica, quien fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

En la ambulancia también viajaba un acompañante del funcionario, quien fue atendido en el sitio por personal de Emergencias Médicas de Tlaxcala.

Además, Jorge N., auxiliar administrativo, presentó lesiones derivadas del impacto y recibió atención por parte de paramédicos en el lugar.

El conductor del tráiler permaneció en la zona para rendir su declaración ante las autoridades. Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento para prevenir otros incidentes mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades.

Las autoridades indicaron que serán los peritajes correspondientes los que determinen la mecánica del accidente y deslinden responsabilidades.

Accidente afecta circulación

De acuerdo con reportes locales, el tránsito se ha visto afectado por este accidente en la carretera Apizaco-Tlaxcala, en dirección a Tlaxcala.

Autoridades trabajan en la zona para retirar los vehículos de la zona y atender a las personas heridas, para reabrir la vialidad lo más pronto posible tras el accidente.

En videos e imágenes que circulan en redes sociales se observa que la fila de vehículos ya alcanza varios kilómetros, mientras los conductores esperan que avancen los trabajos de limpieza y remoción de escombros tras el accidente.

RLO