Sheinbaum analiza incluir jitomate, limón y pollo al PACIC

Ante el aumento de precios del jitomate, limón y pollo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que analiza con la Secretaría de Hacienda incluir estos alimentos en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República explicó que el alza de precios en el jitomate y el limón son consecuencia de una helada en Florida que afectó su producción, por lo que se buscará una reunión con productores para incluir en el esquema de manera temporal.

“Hace dos días le planteé al secretario de Hacienda que nos reunamos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PACIC, entonces estamos viendo este esquema. Es temporal, hay que decirlo, no en estos productos es algo estacional, no es algo que pensamos que va a continuar para todo el año”, indicó.

La mandataria federal también informó que los gasolineros aceptaron un “tope voluntario” para el diésel que se encuentra por encima de los 28.50 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el precio sigue siendo muy alto, por lo que su gobierno insistirá en reducir el costo del combustible.

“Los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS habían aumentado mucho el precio del diésel, se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces, se habló ya con los gasolineros, eh se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado. Está sobre los 28. 50 y les dije ‘Es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando’ Estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo. Menores costos para que no influya en la inflación”, declaró.

¿Qué es el PACIC?

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) es un acuerdo voluntario firmado entre el gobierno federal y el sector empresarial para garantizar precios accesibles en diversos productos de la canasta básica, a fin de proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

Reproducir

vjcm