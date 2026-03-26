Epilepsia: retos clínicos y nuevas alternativas de tratamiento

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia. En México, cerca de tres millones de personas viven con este trastorno neurológico, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel global, la cifra supera los 50 millones, lo que la ubica entre las afecciones neurológicas más frecuentes.

La epilepsia puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque es más común durante la infancia y en adultos mayores de 60 años. Se caracteriza por crisis o convulsiones recurrentes provocadas por descargas eléctricas anormales en el cerebro. Estas pueden ser focales, cuando afectan una zona específica, o generalizadas, si involucran todo el cerebro.

Las manifestaciones varían: desde convulsiones visibles hasta episodios breves de desconexión o movimientos involuntarios, en ocasiones acompañados de pérdida de la conciencia.

Especialistas coinciden en que, ante cualquier sospecha, es fundamental acudir con un profesional de la salud. Con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, la epilepsia puede controlarse en la mayoría de los casos.

En este contexto Psicofarma, único laboratorio mexicano especializado en sistema nervioso cuenta con un portafolio amplio para el tratamiento de esta condición. Además, prepara el lanzamiento de lacosamida, una terapia de acción selectiva de última generación orientada a mejorar el control de las crisis.

Con apego al tratamiento y seguimiento médico, la mayoría de las personas con epilepsia puede mantener una vida personal, social y laboral activa. Incluso, la actividad física no está contraindicada en la mayoría de los casos y puede aportar beneficios al bienestar integral.

La epilepsia puede presentarse en cualquier etapa de la vida.

Sueño y epilepsia

En marzo también se conmemora el Día Mundial del Sueño, lo que pone en perspectiva la relevancia del descanso en la salud cerebral. La evidencia indica que la falta de sueño o los hábitos irregulares pueden influir en la actividad eléctrica del cerebro y aumentar el riesgo de crisis en personas con epilepsia.

Por ello, mantener una adecuada higiene del sueño —con horarios regulares, evitando estimulantes antes de dormir y priorizando un descanso suficiente— forma parte del manejo integral.

En algunos casos, los trastornos del sueño requieren atención médica, Psicofarma cuenta con alternativas terapéuticas para el insomnio, como el zolpidem, que deben utilizarse bajo supervisión especializada.

Concientización y estigma social

La falta de información y el temor ante las crisis continúan generando estigmas que limitan el acceso a oportunidades educativas y laborales. De ahí la importancia de impulsar acciones de sensibilización en distintos entornos.

El acceso a tratamientos eficaces, junto con políticas de inclusión e información clara, resulta clave para mejorar la calidad de vida de quienes viven con epilepsia y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

El Día Mundial de la Epilepsia también busca visibilizar esta condición, promover el acceso a atención médica y combatir mitos. La evidencia es contundente: con diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y hábitos saludables, las personas con epilepsia pueden llevar una vida plena.