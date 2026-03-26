Respira INE por revocación, pero… preocupa todavía elección judicial

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que, aunque se descartó la revocación de mandato concurrente con las elecciones, el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene riesgos relevantes en materia operativa, de equidad y constitucionalidad, particularmente por la elección del Poder Judicial y cambios en remuneraciones.

La consejera Carla Humphrey consideró que la concurrencia de procesos sigue siendo problemática, ya que incrementa la complejidad de la organización electoral. “Creo que esto cada vez se va multiplicando con cada vez más elecciones en el mismo día”, señaló.

Advirtió que la coincidencia con la elección judicial generaría condiciones inequitativas, debido a que quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial no tendrían acceso a tiempos en radio y televisión, a diferencia de los partidos políticos.

¿Cómo van a hacer campañas las personas que quieran ocupar un espacio en el Poder Judicial?”, cuestionó, al subrayar que esto limitaría el conocimiento ciudadano sobre las candidaturas.

Además, alertó sobre posibles vicios de constitucionalidad en torno a la eliminación del llamado “bono electoral”, al tratarse de un tema previamente rechazado en la vía constitucional. “Es un tema incluso de inconstitucionalidad”, sostuvo.

La consejera Carla Humphrey consideró que la concurrencia de procesos sigue siendo problemática. Especial

Eliminación de la revocación es positiva



Por su parte, el consejero Martín Faz Mora coincidió en que la eliminación de la revocación de mandato concurrente es positiva en términos de equidad, pero aclaró que el impacto operativo es limitado.

Nos ahorra algo, pero un porcentaje muy menor… la complicación sigue estando en la concurrencia de las elecciones del Poder Judicial”, explicó.

Detalló que la organización de estos comicios implicará duplicar casillas, personal y logística, ya que en muchos casos será necesario instalar mesas de votación separadas.

Vamos a tener que instalar dos casillas distintas, tener funcionarios, mesas distintas… esa complejidad persiste”, advirtió.

Faz Mora señaló que esta carga representa un desafío significativo para la autoridad electoral, al implicar mayores requerimientos de capacitación, recursos humanos y operación en campo.

Para el INE es una carga operativa y logística tremenda”, concluyó.

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