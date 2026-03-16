¿Ya acabó? Porque no habrá pago hoy de la Pensión del Bienestar

El mes de marzo arrancó el pago del segundo bimestre de 2026 de la Pensión del Bienestar a cuatro sectores de la población, que suman un total de 18.8 millones de personas beneficiadas por este acto.

Dicha dispersión corresponde a los meses de marzo-abril, en donde el depósito bancario se realiza de manera escalonada por medio del calendario de pagos publicado por la dependencia federal el pasado 2 de marzo, fecha en que iniciaron los pagos.

Derivado de lo anterior, una de las dudas que ha surgido entre los beneficiarios es si habrá pago este lunes 16 de marzo, que corresponde al puente vacacional en el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García (21 de marzo).

En este contexto, y conforme marca la ley, el descanso obligatorio se recorre al tercer lunes de marzo. Derivado de lo anterior, en 2026, el puente oficial justo es este lunes 16 de marzo.

Por lo antes mencionado, es necesario aclarar que ningún beneficiario recibirá su pago hoy ya que se suspende por ser puente vacacional, por lo que será hasta el martes 17 de marzo cuando los pagos se reinicien conforme está marcado en el calendario.

Calendario de pagos pendiente:

MARTES 17 de marzo, letra M

MARTES 17 de marzo, letra M MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo; para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

¿Cuánto cobrarán los derechohabientes?

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos van de los mil 650 a los 6 mil 400 pesos según sea el programa social al que estén inscritos en alguna de las cuatro iniciativas activas por el gobierno de México.

Montos por pensión:

Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos bimestrales.

Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales.

Mujeres con Bienestar: $3,100 pesos bimestrales.

Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo.

fdm