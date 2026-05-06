Mamá y profesionista, la reinvención que impulsa el éxito a través de la educación: Tecmilenio

En el marco del Día de las Madres, la conversación sobre la maternidad está cambiando hacia una mirada más abierta, cercana y real. Una que reconoce que también hay espacio para crecer. Porque entonces surge una pregunta inevitable: ¿y si ser mamá también fuera una oportunidad para reinventarse y llegar más lejos?

El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2026) destaca que el acceso a la educación ha sido un factor clave para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres. Además, señala que en México, el crecimiento en la participación femenina en el mercado laboral, junto con un mayor interés por la formación continua, refleja un cambio importante en sus aspiraciones y en la manera en que construyen su futuro.

En este contexto, cursar un posgrado adquiere un nuevo significado. Deja de ser una opción complementaria o un requisito académico para convertirse en una decisión estratégica. No se trata de retomar estudios, sino de avanzar con intención: fortalecer habilidades, ampliar oportunidades laborales y consolidar un perfil profesional competitivo.

Ante esta realidad, Tecmilenio responde con modelos educativos diseñados para acompañar a mujeres que equilibran múltiples responsabilidades. A través de programas flexibles y adaptables a distintos ritmos de vida, lo que hace posible estudiar sin dejar de atender lo personal y lo profesional.

Muchas mujeres que son madres ocupan roles clave dentro de sus organizaciones. Estudiar un posgrado en esta etapa les permite aplicar de manera inmediata los conocimientos adquiridos, generando beneficios tangibles tanto en su desempeño laboral como en su entorno personal.

Además, la experiencia de la maternidad contribuye al desarrollo de habilidades altamente valoradas en el ámbito profesional. Organización del tiempo, capacidad de priorizar, resiliencia y empatía son competencias que se fortalecen en la vida cotidiana y que, al combinarse con una formación académica especializada, potencian el liderazgo femenino.

En este sentido, la educación continua juega un papel fundamental. Más allá de representar una meta académica, el posgrado se integra como parte del proyecto de vida de las mujeres. Es una inversión en su desarrollo, en su estabilidad y en su capacidad de generar cambios positivos tanto en sus organizaciones como en sus familias.

"Hoy las mujeres no solo buscan equilibrar su vida personal y profesional, sino también seguir creciendo en ambas. La maternidad no detiene ese desarrollo, al contrario, fortalece habilidades clave como la organización, la toma de decisiones y el liderazgo. Estudiar un posgrado en esta etapa es una forma de avanzar con intención y seguir construyendo un proyecto de vida con impacto", señaló Maru Castillo, directora nacional de Posgrados y Licenciaturas Ejecutivas de Tecmilenio .

El Día de las Madres es una oportunidad para reconocer que el crecimiento profesional también forma parte de la maternidad contemporánea. Apostar por un posgrado no es solo una decisión académica, sino una declaración de propósito: seguir aprendiendo, evolucionando y construyendo un futuro con más posibilidades. Cuidar de los demás también implica cuidarse, y en ese camino, crecer deja de ser una opción para convertirse en parte esencial de ser mamá.