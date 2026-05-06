NetApp nombra a Jurgen Hofkens CTO vicepresidente de Ingeniería de Ventas para EMEA y Latinoamérica

NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, ha nombrado a Jurgen Hofkens como Chief Technology Officer (CTO) y vicepresidente de Ingeniería de Ventas para EMEA y LATAM, siendo efectivo desde el 1 de mayo de 2026. Reportará a Willem Hendrickx, SVP y General Manager para EMEA y LATAM, y liderará la estrategia técnica de la región y la relación con los clientes a medida que las empresas operacionalizan la IA, refuerzan la soberanía y la seguridad de los datos, y buscan la flexibilidad necesaria para ejecutar cargas de trabajo donde el negocio lo requiera.

"Todos los CIO y CISO con los que se habla plantean las mismas tres preguntas: ¿cómo se convierten los datos en una ventaja competitiva en IA?, ¿cómo se mantienen soberanos, privados y seguros?, y ¿cómo conservan la flexibilidad para ejecutarlos donde el negocio lo necesite —en entornos on-premises, en el edge o en cualquier nube?", afirma Hofkens. "NetApp se sitúa en la intersección de estas cuestiones como ninguna otra compañía. La intención es pasar los próximos meses trabajando estrechamente con clientes y partners en EMEA y LATAM —escuchando, desafiando y co-diseñando cómo debe ser la infraestructura de datos inteligente para sus negocios".

"Los clientes y partners están atravesando un cambio generacional: preparar sus datos para la IA, reforzarlos frente a nuevas amenazas cibernéticas y operarlos de forma fluida entre nubes y entornos on-premises", señala Willem Hendrickx. "El nombramiento de Jurgen refleja el compromiso de NetApp de acompañar de forma cercana, respaldados por la mayor experiencia técnica del sector. Además, se están ampliando los equipos comerciales de ingeniería de ventas, IA y ciberseguridad en toda la región, y se da la bienvenida a profesionales con talento que compartan este enfoque en el cliente para que se unan a NetApp".

Residente en Bélgina, Hofkens se incorpora a NetApp procedente de AWS, donde lideró la estrategia completa de Go-to-Market para infraestructuras de IA en EMEA, siendo responsable de la estrategia, la ejecución técnica en campo y los resultados con clientes a medida que las empresas evolucionaban de la experimentación a la producción. Paralelamente, dirigió los equipos técnicos de EMEA responsables de los servicios core y del porfolio de computación avanzada de AWS, que abarca seguridad, redes, computación, edge, HPC, IoT y cloud híbrida. Anteriormente, cofundó GIG Technology, donde desarrolló desde cero una plataforma distribuida de almacenamiento de objetos y bloques, y ocupó el cargo de CTO para EMEA y responsable de Sales Engineering en Alcatel-Lucent, donde también gestionó la cuenta de resultados (P&L) del área de software para telecomunicaciones.