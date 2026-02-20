La Profeco revela cuál es el mejor papel de baño según sus análisis

El papel de baño sigue siendo uno de los productos básicos que más revisan los consumidores mexicanos. Pero, ¿cuál es el mejor según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)?

Con base en el estudio de calidad más reciente publicado en la Revista del Consumidor y los reportes oficiales disponibles hasta este año, estas son las conclusiones verificadas.

El mejor papel de baño según Profeco en 2026

De acuerdo con el Estudio de Calidad de papeles higiénicos realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y difundido por Profeco, la marca que obtuvo una de las mejores evaluaciones generales fue Regio Luxury Almond Touch.

El análisis consideró más de 20 marcas comerciales y evaluó aspectos clave como:

Resistencia en seco y en húmedo. Rapidez de desintegración en agua (importante para evitar problemas en tuberías). Contenido neto real por rollo. Número real de hojas por rollo. Información veraz en el etiquetado.

Regio Luxury destacó por su alta resistencia, suavidad y cumplimiento con el metraje declarado en el empaque. Además, mostró buen desempeño en la prueba de desintegración, lo que significa que no representa un riesgo elevado para instalaciones domésticas cuando se usa adecuadamente.

Otras marcas bien evaluadas en el estudio fueron Pétalo y Cottonelle en ciertas presentaciones, aunque algunas variantes presentaron diferencias entre lo declarado en etiqueta y el contenido real.

El estudio verificó que el metraje declarado en el empaque coincidiera con el contenido real. Pexels.

Es importante señalar que el “mejor” depende también del criterio del consumidor: algunos priorizan suavidad, otros resistencia y otros precio por metro.

¿Qué evaluó Profeco y cómo elegir el mejor?

La Profeco realiza pruebas técnicas en laboratorio bajo parámetros estandarizados. En el caso del papel higiénico, uno de los puntos más relevantes fue la verificación del metraje real. En estudios anteriores, la dependencia detectó marcas que no cumplían con los metros prometidos en el empaque.

También se analizaron papeles de una, dos y tres hojas. En general, los de doble hoja ofrecieron mejor equilibrio entre resistencia y desintegración.

Otro factor clave fue la resistencia en húmedo. Un papel demasiado resistente puede no desintegrarse adecuadamente en agua, mientras que uno demasiado frágil puede romperse con facilidad durante el uso.

Profeco recomienda revisar:

El precio por metro y no solo por paquete. El número real de hojas. Que el producto indique claramente el tipo (1, 2 o 3 hojas). Que no tenga advertencias por incumplimiento detectado en estudios previos.

Las fuentes verificadas para esta información son el Estudio de Calidad de Papel Higiénico publicado en la Revista del Consumidor por Profeco y los resultados del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor disponibles en el portal oficial del Gobierno de México.

Según el estudio más reciente disponible en 2026, Regio Luxury Almond Touch se posiciona entre las mejores opciones por su desempeño integral en pruebas técnicas. No obstante, la mejor elección dependerá del presupuesto y de lo que cada consumidor valore más: suavidad, rendimiento o resistencia.