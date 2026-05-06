Michelin reporta resultados del primer semestre, y consolida su liderazgo en el segmento prémium

Michelin registró un desempeño sólido en el primer trimestre de 2026, demostrando la fortaleza de su modelo de negocio en un entorno global complejo. Si bien los ingresos del Grupo alcanzaron los 6,167 millones de euros —una variación de -5.4 % en términos reportados—, este resultado se explica en su totalidad por el impacto negativo de los tipos de cambio (-5.4 %), derivado de la notable apreciación del euro frente al dólar y otras monedas. En términos comparables, las ventas se mantuvieron estables, lo que refleja la resiliencia del negocio y la correcta ejecución de la estrategia.

Uno de los aspectos más destacados del trimestre fue el desempeño de la marca MICHELIN en el mercado de reemplazo, con un crecimiento del +3 % en volumen. Las llantas de 18 pulgadas o más representaron el 69 % de las ventas de la marca en el trimestre, consolidando el avance hacia segmentos de mayor valor. Esta fortaleza en el mix prémium generó un efecto positivo de mezcla de 125 millones de euros, que contribuyó a compensar presiones externas de precio. La marca también ganó participación de mercado en la mayoría de las regiones y fortaleció su presencia en canales digitales.

En el segmento de Dos Ruedas, el Grupo reportó un fuerte crecimiento, impulsado por motocicletas sport touring y scooters premium en casi todas las regiones donde opera, con especial dinamismo en China. El negocio de Minería también mostró un comportamiento positivo, con incremento de volúmenes en la mayoría de las regiones gracias a esfuerzos comerciales sostenidos. Por su parte, el negocio de Aviación mantuvo un sólido ritmo de crecimiento, con el conflicto en Medio Oriente teniendo solo un impacto limitado en el trimestre.

El segmento Polymer Composite Solutions fue el de mayor crecimiento en el trimestre, con un incremento de ingresos del +5.1 % (hasta 326 millones de euros), incluso a pesar de un efecto cambiario negativo del -5 %. Este resultado fue impulsado por el sólido desempeño de Sellos, Telas Recubiertas y Bandas, así como por la integración de Cooley Group, completada el 23 de enero de 2026. El Grupo continúa su expansión con la integración de Flexitallic —efectiva desde abril de 2026— y la de TexTech prevista para mediados de año, reafirmando su compromiso con el crecimiento en materiales avanzados.

El liderazgo de Michelin también se vio respaldado por reconocimientos importantes en materia de innovación, calidad y satisfacción del cliente. Durante el periodo, la compañía obtuvo tres premios JD Power 2026 en Estados Unidos, ubicándose como número uno en satisfacción del cliente en los segmentos de Automóviles de Pasajeros, Performance Sport y Lujo. Con estos reconocimientos, Michelin alcanzó un récord histórico de 106 premios como fabricante de llantas. Asimismo, la empresa ganó cuatro premios en Tire Technology Expo 2026, entre ellos Concepto del Año por Michelin Lunar Airless Wheel, Llanta del Año por la gama MICHELIN Primacy 5 Energy y Logro Ambiental del Año por el programa BioButterfly. Estos resultados fortalecen el posicionamiento de Michelin como una empresa líder en innovación, desempeño tecnológico y movilidad sostenible.