Abuelito se queda dormido en las vías y muere atropellado por tren de carga

Un abuelito murió atropellado por un tren de carga la mañana del domingo en la zona norte de Tampico, Tamaulipas.

Las autoridades sospechan que se quedó dormido sobre las vías y no pudo quitarse a tiempo.

El aviso se recibió cerca de las 6:00 horas en la avenida Monterrey, en el cruce con Río Pánuco, entre las colonias Revolución Verde y Enrique Cárdenas.

Al llegar, los paramédicos revisaron al hombre, de entre 60 y 65 años, y confirmaron que ya había muerto.

La víctima perdió ambas piernas y un brazo por el impacto y hasta el momento no ha sido identificada.

Las primeras investigaciones indican que el adulto mayor se habría quedado dormido en las vías.

El tren de carga pasó encima de él y el maquinista no se dio cuenta, por lo que siguió su camino.

Personal de la Fiscalía de Tamaulipas acudió al lugar para recabar información y ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense.

Ahí se le realizarán estudios para confirmar la causa de la muerte y descartar que se haya tratado de un crimen.