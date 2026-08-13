Robo de cobre termina en emergencia en Tamaulipas 

Un delincuente no identificado drenó el aceite mineral de un transformador que dejaron abandonado en la primaria Juan B. Tijerina en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para extraer el cobre y llevárselo, sin medir las consecuencias que podía provocar.

El derrame del químico generó malestares entre vecinos y obligó a desalojar una cuadra.

El incidente ocurrió durante las vacaciones escolares.

De acuerdo con los reportes, el responsable llegó temprano, colocó un cartón en el portón del plantel para no ser visto y manipuló el equipo, dejando el líquido esparcido en la calle.

Aunque al principio los residentes no le dieron importancia al fuerte olor, horas después comenzaron a sentir dolor de cabeza y náuseas.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió a vecinos, mientras que Protección Civil determinó evacuar una cuadra como medida preventiva. Elementos de la Guardia Nacional y del mismo organismo cerraron la circulación desde la calle 5 hasta la calle 2 para realizar labores de limpieza.

El transformador, pese a estar en desuso, tiene un valor estimado de al menos 160 mil pesos por los materiales que lo componen y fue reemplazado desde el mes de diciembre del 2025 por otro que necesitaba la primaria.

Esta acción la realizó el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y tanto esta institución como CFE u alguna otra pasó a recogerlo, dejándolo en el abandono.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce la identidad del responsable.