Una petición en Change.org acumula más de 73 mil 200 firmas y mil 920 comentarios para pedir la destitución de la diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, por fumigar el pasado 12 de noviembre un parque público en Monterrey con presencia de Mariposa Monarca en su ruta migratoria.

Los promotores de esta medida exigen además una investigación sobre los posibles daños ambientales y la aplicación de la ley contra los responsables.

Por su parte, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León dio a conocer que integra un expediente técnico y jurídico para documentar los hechos, recabar evidencias e identificar a las personas que ordenaron, contrataron y ejecutaron la aplicación de sustancias químicas.

De manera conjunta, la Guardia Forestal y la Dirección de Vida Silvestre coordinan la evaluación del sitio para determinar posibles daños a ejemplares de Mariposa Monarca y su hábitat.

Asimismo, la dependencia gestiona información ante el municipio de Monterrey y la autoridad sanitaria estatal para conocer las autorizaciones correspondientes, identificar los productos químicos utilizados y verificar las condiciones en que fueron aplicados.

Parques y Vida Silvestre integra una denuncia formal ante Profepa y promueve las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investiguen posibles infracciones y delitos ambientales.

Paralelamente, determina los procedimientos administrativos que legalmente corresponden dentro de sus atribuciones", adelantó.

En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer el 16 de noviembre que realizó una visita de inspección en el parque Rincón de los Encinos, con el fin de proteger a la Mariposa Monarca en su ruta migratoria.

Sin ofrecer mayores detalles, destacó que impuso medidas de urgente aplicación: suspensión total de fumigaciones y prohibición de lavar, podar o alterar el área, además de que estableció un plazo de 48 horas para entregar el mapeo de aplicación de las sustancias químicas y un plan de remediación.

El procedimiento administrativo continúa para determinar daños y sanciones conforme a la ley", informó brevemente en sus redes sociales.

Según trascendió, la Profepa no encontró nada en el lugar, ningún rastro de las afectaciones, debido a que al parecer acudió cuatro días después de la fumigación, mientras que Arturo Islas Allende difundió un video en Instagram donde muestra a las primeras monarcas presuntamente intoxicadas.

El ambientalista advirtió que los daños provocados por estos químicos no necesariamente son inmediatos, ya que según estudios de la Universidad de Cambridge, las mariposas pueden morir hasta 22 días después de haber tenido contacto con el insecticida.

Subrayó que las partículas químicas pueden permanecer suspendidas en el aire y adherirse a las patas y al cuerpo de los ejemplares.

Resaltó que el contacto con el insecticida puede desorientar a las mariposas, paralizar su sistema nervioso e impedir que vuelvan a volar.

A su vez, la diputada local Lorena de la Garza difundió un video donde descartó la muerte de alguna Mariposa Monarca.

Sé lo que pasó en el evento del jueves y que eso molestó y preocupó a mucha gente y entiendo perfectamente por qué. Afortunadamente, no hay ningún ejemplar de mariposa muerta ni afectada", aseguró.

Indicó que su programa de fumigación ya no está activo "y, aunque no se debió haber hecho, el equipo fumigó previo a una jornada de vacunación que teníamos para combatir el mosquito transmisor del dengue y de ninguna manera para afectar a las mariposas que circularon por esta zona".

Ese mismo día consultamos a un biólogo experto en conservación, revisamos el producto que utilizamos y seguimos las recomendaciones de este biólogo, que entre ellas fue regar abundantemente la zona para poder diluir el producto y con eso disminuir sus efectos.

Desde entonces hemos mantenido presencia aquí en el parque, pendientes de cualquier afectación. Y como les comenté, no se han encontrado ejemplares de Mariposa Monarca afectadas ni de ninguna otra especie.

Y seguimos realizando inspecciones y recorridos en la zona para mantener la vigilancia y poder alertar a las autoridades si encontramos algo", manifestó.

La diputada local Lorena de la Garza agregó que ya recibió la "notificación" de la Profepa y va a atender cualquier medida de mitigación que recomiende o cualquier otro tipo de intercambio de información que pida, "estamos en toda la disposición". "Vamos a seguir colaborando con las autoridades y atendiendo todo lo que corresponda".