Durante la inauguración de la segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó que la preservación de la Mariposa Monarca exige trascender el resguardo exclusivo de los santuarios de hibernación.

En su trayecto de miles de kilómetros desde Canadá hasta el centro de México, la mariposa atraviesa pastizales, desiertos, corredores agrícolas, carreteras y manchas urbanas, enfrentando presiones ambientales que ninguna entidad o nación puede resolver de manera aislada.

El encuentro, que concluirá este jueves, tiene como finalidad coordinar esfuerzos para salvaguardar una de las migraciones más complejas del planeta y consolidar la protección de más de 10 mil hectáreas de territorio forestal.

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Aunado a esto, el mandatario estatal propuso trasladar la agenda ecológica al ámbito comercial trilateral. Planteó incorporar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un apartado específico y vinculante dedicado a la protección ambiental, con capacidad real de ejecución para regular el impacto ecológico de las actividades industriales y agrícolas en Norteamérica y garantizar la integridad de los corredores biológicos.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, destacó el papel fundamental de las comunidades locales, consideradas la primera línea de defensa en los municipios del oriente michoacano y en el Estado de México.

Informó que la colaboración entre ejidatarios e instituciones ha permitido reducir los índices de deforestación y tala ilegal a mínimos históricos en la región. Especial

Finalmente, Álvarez Icaza anunció la entrega de 10 certificados de conservación comunitaria que blindarán más de 10 mil hectáreas de bosque.

Además, la cumbre cuenta con el respaldo de figuras como María José Villanueva, directora general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México; Úrsula Parrilla, directora regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, y los titulares estatales de Medio Ambiente y Turismo en Michoacán, Alejandro Méndez López y Roberto Monroy García.