Joven queda prensado en máquina agrícola y muere decapitado

Un joven murió decapitado al quedar prensado accidentalmente en una empacadora de zacate en el municipio de Texoloc, Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron en un terreno de labor en el Barrio de La Cueva todo parece indicar que por accidente el joven identificado como Matias “N”, de 21 años de edad, cayó dentro de la maquinaria agrícola en funcionamiento lo que provocó el fatal accidente.

Las personas que se encontraban con el pidieron apoyo al número de emergencia 911, en el reporte indicaron que un joven había sido atrapado por una trilladora y que tenía desprendimiento de la cabeza.

Al lugar arribaron los servicios médicos y la Cruz Roja tras una valoración confirmaron el fallecimiento del joven.

Personal del Servicio Médico Forense realizó las maniobras para recuperar los restos del joven que quedaron atrapados en la maquinaria.

Los restos del joven fueron trasladados a la morgue de la Fiscalía del Estado para posteriormente entregarlos a sus familiares.

Ambulancia de la Cruz Roja estacionada en inmediaciones de una empacadora de zacate Foto: Especial

Jovencita muere al salir en moto con su pareja

La madrugada de este 1 de febrero, en Nuevo León, una joven perdió la vida al salir proyectada de una motocicleta en la que viajaba como acompañante, luego de que el vehículo se impactara contra un señalamiento vial en el sur de Monterrey, en Nuevo León.

En el mismo percance, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El fatal accidente fue reportado alrededor de la 1:46 horas del pasado domingo, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, una zona de alto flujo vehicular incluso durante la noche.

De acuerdo con los primeros informes, la motocicleta en la que viajaban dos personas se impactó contra un señalamiento de nomenclatura urbana, lo que provocó que la mujer saliera despedida varios metros.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias.

Al arribar, confirmaron el percance y procedieron a la evaluación de la escena, localizando a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica, quien ya no presentaba signos vitales pese a los intentos de valoración realizados por personal paramédico.

La víctima fue identificada como Juliana, de 23 años de edad, quien vestía pantalón negro, chamarra negra y guantes para motocicleta del mismo color.

Debido a la gravedad del impacto, la joven falleció prácticamente en el lugar, sin que fuera posible brindarle atención médica de urgencia.

El conductor de la motocicleta, pareja de la ahora fallecida, resultó con diversas lesiones y fue atendido en el sitio por socorristas, quienes posteriormente lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hasta el momento no ha sido oficialmente identificado por las autoridades.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por elementos de Movilidad Monterrey, quienes se encargaron de resguardar el área para evitar nuevos accidentes y facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

El tránsito en el cruce se vio parcialmente afectado durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias.

Personal de servicios periciales acudió para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del accidente.

La motocicleta involucrada fue retirada posteriormente del lugar, una vez concluidos los trabajos de investigación inicial.

No se ha informado aún si el exceso de velocidad o alguna otra condición influyeron en el choque. Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

jcp