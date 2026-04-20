Legislativo entra en fase final para definir relevos del INE

Antes de que concluya este lunes deberán conocerse los 15 finalistas que integrarán las tres quintetas de candidatos a ocupar igual número de vacantes en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El procedimiento establecido en la Artículo 41 de la Constitución plantea que esos perfiles deberán corresponder a los más idóneos por formación, experiencia y capacidad dentro de los 50 que se presentaron el viernes como mejor calificados.

Sin embargo, el actual proceso se ha caracterizado por una selección cuestionada por aspirantes, especialistas y observadores.

Las principales críticas se centran en el señalamiento de que existen concursantes que, sin contar con las mejores credenciales, estarían en la recta final gracias a que son promovidos por el gobierno, el partido en el poder, INE, Tribunal Electoral, gobernadores y legisladores de Morena.

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) presentará los tres sobres, con cinco nombres cada una, a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que reúne a los líderes de las seis bancadas de la Cámara de Diputados.

El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila, se comprometió a difundir las quintetas en la Gaceta Parlamentaria, inmediatamente después de recibirlas, lo cual podría suceder a unos minutos de que inicia el martes 21 de abril.

Hasta ahora, el CTE difundió sus resoluciones y acuerdos en el micrositio del proceso de selección, alojado en el sitio digital de la Cámara de Diputados. De manera que también es posible que informe del contenido de los sobres, en el momento que los entregue a los coordinadores.

En declaraciones a la prensa de este lunes, el presidente de la JUCOPO y líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, comentó que la definición final ante el pleno de los diputados podría darse en la sesión de mañana martes 21 o en la del día siguiente, fecha límite para los nombramientos.

El coordinador morenista deberá garantizar el aval de la mayoría calificada de los legisladores presentes en la sesión para concretar los tres nombramientos. Este respaldo puede lograrse con el voto de las bancadas de Morena, PVEM y PT.

De no conseguirse la votación de las dos terceras partes del pleno, las quintetas serían sometidas al proceso de insaculación, es decir, tres sorteos con los respectivos nombres de cada sobre.

Hace tres años, a petición del presidente López Obrador, a fin de evitar los acuerdos políticos en torno a los consejeros electorales que se definieron entonces -entre ellos la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei- pidió al coordinador de Morena de ese momento, Ignacio Mier, someter de manera directa los nombres de las quintetas a la tómbola.

Desde que se hizo la primera purga, eliminando a exconsejeros, consejeros, funcionarios y funcionarios del sistema electoral con amplia y trayectoria y reconocimiento, hace una semana, y los mayores puntajes del examen escrito correspondieron a perfiles del oficialismo, se barajan nombres de quienes habrían ingresado al proceso bajo la consigna de que sean finalistas.

Se trata del director de Talleres Gráficos, Arturo Chávez López, el ex consejero de la CDMX Bernardo Valle Monroy, quien participó en la elaboración de la reforma electoral de la presidenta; Armando Ambriz Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la CDMX; y Publio Rivera Rivas, destacado asesor técnico en el Senado.

En el caso de las mujeres, cuentan con avales oficialistas María Fernanda Romo Gaxiola, sonorense y exsecretaria particular de la presidenta del INE; Alma Lorena Alonso Valdivia, consejera de Sonora y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales; y Laura Bringas Sánchez de la Junta Local Ejecutiva del INE en Durango.

También se han mencionado como perfiles afines al oficialismo a Arturo Hernández Cruz, quien laboró en la CNDH; en el caso de los cercanos a la presidenta del INE, figuran Jesús Octavio García González, Pedro Rafael Constantino Echeverría y Iulisca Zircey Bautista, y el ex consejero de Nuevo León Luigui Villegas.

De acuerdo con un sondeo realizado por Excélsior entre conocedores o integrantes del sistema electoral, habría entre los 50 finalistas que el CTE decantó el viernes destacados perfiles por el desempeño y la capacidad de proceder con autonomía.

Se trata en su mayoría de personas que ya fueron o son consejeros estatales: Miriam Hinojosa, Luigui Villegas (quien tendría la ventaja de contar con apoyo del oficialismo), Frida Denisse Gómez, Claudia Díaz, María Mar Trejo, Martha Tovar, Juan Carlos Minor y Dora Rodríguez y Laura Bringas (también con respaldo de Morena).

Otros perfiles calificados y que se consideran cercanos a funcionarios electorales afines al gobierno son Alejandra Tello, respaldada por magistrados electorales del TEPJF, y Iulisca Zircey Bautista (afín a la presidenta del INE).