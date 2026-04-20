Segob y alto comisionado de la ONU acuerdan cooperación en derechos humanos

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tuvo su primer contacto con autoridades del gobierno mexicano.

En punto de las 9:00 de la mañana de este lunes 20 de abril del 2026, la comitiva de Volker Türk arribó a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para entrevistarse con su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Durante tres horas, el alto comisionado de la ONU y Rodríguez Velázquez abordaron la situación que enfrenta México en cuanto al grave problema de la desaparición de personas, así como el trato a migrantes, la atención a las víctimas del delito y agresiones por condiciones de género, entre otros temas.

El largo encuentro se desarrolló a puerta cerrada.

A su salida de la dependencia, registrada a las 11:33 horas de este lunes, el alto comisionado de la ONU abandonó la sede de la dependencia federal sin hacer ningún tipo de declaraciones sobre el encuentro para seguir desahogando su agenda de actividades.

Volker Türk se encuentra de visita oficial en nuestro país y desde ayer domingo se reunió con diversas organizaciones civiles, mismas que le ofrecieron una visión de cómo se encuentra el respeto y protección a los derechos humanos en nuestro país.

Se espera que para el miércoles de esta semana, el funcionario de la ONU se reúna con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las víctimas son el centro de atención

Poco después de la una de la tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró desde redes sociales que las víctimas del delito en México son el centro de atención de todas las autoridades.

“En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk, reiteramos el firme compromiso del @GobiernoMX con los #DDHH y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en #México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, escribió la funcionaria.

Más tarde, la dependencia federal difundió un comunicado con los detalles del encuentro en el que también estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

La comunicación oficial aseguró que Rodríguez Velázquez dijo ante el comisionado de la ONU que "en México se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano".

Por ello, en México "no se reprime ni se persigue a nadie" y se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo.

Los derechos a la salud y a la educación también son protegidos; de igual manera se da atención a los jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas.

“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, destacó la comunicación gubernamental.

JCS